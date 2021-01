Der große und vor allem langanhaltende Erfolg von Cyberpunk 2077 blieb bisher aus, ein YouTuber zeigt aber, dass das Spielprinzip durchaus Potenzial für einen Film hätte.

Cyberpunk 2077 kämpft weiter

Der Release von Cyberpunk 2077 lief nicht ganz so wie erwartet. Bugs und weitere Probleme machen einigen Spielern zu schaffen und Sammelklagen wurden bereits eingereicht. Das Studio arbeitet derzeit trotzdem mit Hochdruck an Updates und Hotfixes, um das Spielerlebnis stetig zu verbessern, so sollen in den kommenden Wochen sowohl große Updates als auch erste DLCs erscheinen.

Obwohl Cyberpunk 2077 mit zahlreichen Negativschlagzeilen zu kämpfen hat, sind viele von der Story und den gegebenen Möglichkeiten im Spiel begeistert und der eine oder andere fand sogar Inspiration für ein Projekt.

Cyberpunk 2077: Als Film richtig gut?

Einer, der sich von dem Spiel inspirieren ließ, ist YouTuber Billy Crammer. Er veröffentlichte einen selbst gemachten Trailer für einen „Cyberpunk 2077“-Film und verwendete dafür sowohl ein paar Szenen aus dem Spiel als auch Schnipsel aus Filmen wie Ready Player One – wobei ersteres rar gesät ist. Einer darf aber im Trailer natürlich nicht fehlen: Keanu Reeves. Auch wenn er nur kurz zu sehen ist, weiß man, dass er in Cyberpunk 2077 eine wichtige Rolle übernimmt. Ob das Spiel tatsächlich irgendwann mal eine Film-Adaption erhält, bleibt abzuwarten.

Cyberpunk 2077 gibt es für den PC, PS4, Xbox One und Stadia. Eine verbesserte Version für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S befinden sich in der Entwicklung.

Was würdet ihr denn von einem „Cyberpunk 2077“-Film halten? Würdet ihr euch ansehen, wie sich Schauspieler in das Leben von Night City stürzen oder würde euch das nicht so fesseln? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.