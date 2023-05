Ende 2022 erhielt GTA Online mit dem Drug-Wars-DLC ein umfangreiches Update, das dem Dauerbrenner einige neue Funktionen und Missionen hinzufügte. Ursprünglich war geplant, dass die Erweiterung noch eine weitere coole Funktion enthalten würde. Doch allem Anschein nach wurde diese im letzten Moment gestrichen, wie die Entdeckung eines aufmerksamen Fans beweist.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

GTA Online: Verpasst eurer Droge einen eigenen Namen

Spieler können in GTA Online auf ganz unterschiedliche Art und Weise an Geld kommen: Autorennen, Lieferaufträge, größer angelegte Raubzüge, Business-Investments – und seit der Einführung der Drug-Wars-Erweiterung können GTA-Online-Veteranen auch mit der Herstellung und den Verkauf von Drogen ordentlich Asche machen.

Im Spiel wird das hergestellte Produkt lediglich als Acid, also LSD bezeichnet. Doch ursprünglich hatte Rockstar geplant, dass ihr eurer Droge einen eigenen Namen verpassen könnt – das fand Twitter-Nutzer WildBrick142 heraus:

Die erste Benennung eurer Ware wäre kostenlos gewesen, wer anschließend das Branding ändern will, hätte dafür 5.000 GTA-Dollar löhnen müssen. Der Name wäre nicht nur für euch im Spiel angezeigt worden, auch andere Spieler hätten den von euch ausgesuchten Markennamen in den Pop-Ups im Spiel gesehen – eine nette Idee.

Kommt das gestrichene GTA-Feature noch?

Laut WildBrick142 sei die Funktion vollständig ausgearbeitet und könnte problemlos ins Spiel integriert werden. Warum sich Rockstar anscheinend im letzten Moment doch noch dazu entschlossen hat, das Feature zu streichen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Obwohl auch heute noch etliche Spieler beinahe jeden Tag in GTA Online unterwegs sind, sind sich alle Fans einig: Es wird höchste Zeit für GTA 6! Hoffentlich lernt Rockstar aus den Fehlern der Vorgänger:

Der Twitter-Nutzer und einige andere Spieler scheinen jedoch zu hoffen, dass Rockstar die Funktion doch noch freischaltet – vielleicht im Rahmen eines weiteren Inhalts-Updates.

