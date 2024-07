Fantastisches Fallout-Feature: Spieler entdeckt Detail, das ihr noch nicht kanntet

Bethesda-Spiele sind bekannt für ihren Umfang, und die Fallout-Reihe bildet da keine Ausnahme. Es gibt viele NPCs und Begleiter. Aber was tun diese Charaktere, wenn man sie nach Hause schickt? Ein YouTuber hat das Rätsel gelöst.

Fallout 3: YouTuber findet heraus, wohin Begleiter verschwinden

Wenn ihr in Fallout unterwegs seid, schickt ihr eure Begleiter sicherlich manchmal nach Hause, damit sie dort auf euch warten. Vermutlich macht ihr euch dabei keine weiteren Gedanken, da ihr annehmt, dass die Begleiter einfach aus dem Bildschirm verschwinden – doch die Realität sieht anders aus.

YouTuber Any Austin war nämlich neugierig und testete, wohin sein Begleiter Dogmeat tatsächlich verschwindet, nachdem er ihn nach Hause geschickt hatte. Dieser löste sich keinesfalls in Luft auf, sondern nahm einen indirekten Weg nach Hause und legte sich unterwegs sogar mit Feinden an. Dogmeat war jedoch nicht das einzige Experiment. In Fallout 3 folgte Any Austin auch den NPCs. Während einige tatsächlich einfach verschwanden, sobald sie eine betretbare Tür erreichten, wanderten andere weiter – bis sie ein recht unglückliches Ende fanden.

Schaut in das Youtube-Video von Any Austin:

Austins YouTube-Video bietet einen unterhaltsamen Einblick in diese Dynamik und zeigt die „realen“ Verhaltensweisen digitaler Charaktere, deren Handlungen oft erstaunlich lebensecht wirken. Man kann davon ausgehen, dass sich diese Verhaltensweisen in den kommenden Videospiel-Generationen sogar noch verbessern.

Freut ihr euch schon auf die 2. Staffel der Fallout-Serie?

Wann erscheint Fallout 5?

Spätestens seit die erfolgreiche Fallout-Serie Spieler wieder vermehrt anzieht, warten Fans sehnsüchtig auf ein neues Spiel. Doch Bethesda-Chef Todd Howard tritt auf die Bremse. Man wolle alles richtig machen und nichts überstürzen. Es kann also noch einige Jahre dauern, bis das fünfte Spiel der Hauptreihe erscheint.