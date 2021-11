Entweder man wartet auf den Black Friday, um sich ein neues TV-Gerät zu kaufen – oder man schlägt jetzt zu und genießt die kommenden Wochen schon gemütlich vor der neuen „Glotze“. Denn: Top-Angebote für TV-Geräte aller Größen und Preisklassen gibt es jetzt schon. Der GIGA-Überblick, regelmäßig aktualisiert.

The Frame: Samsung-Fernseher inklusive Gratis-Handy

Wer sich einen der Style-Fernseher aus Samsungs TV-Reihe „The Frame“ von 2021 kauft, erhält nach dem Kauf ein Samsung-Smartphone gratis dazu. Dabei macht man in einigen Fällen sehr gute Schnäppchen. Hier einige Beispiele:

Die „The Frame“-TVs von Samsung zeichnen sich durch ihren Wandgemälde-Modus aus, dank dem der Fernseher gedimmt Gemälde anzeigt, wenn er nicht gerade in Benutzung als TV ist. So hat man statt eines „schwarzen Lochs“ einen Hingucker an der Wand, dem man praktisch nicht ansieht, dass es sich um einen Fernseher handelt. Außerdem haben die oben genannten Geräte sehr gute und helle QLED-Panels, 120 Hz-Displays, HDMI 2.1, Samsungs One Connect Box und weitere zeitgemäße Features.

Um an das Handy zu kommen müsst ihr ...

eines der teilnahmeberechtigten TV-Modelle (Liste als PDF)

bis einschließlich 21.11.2021

bei einem an der Aktion teilnahmeberechtigten Händler kaufen

und euch anschließend bis zum 09.01.2022 mit euren Daten, Seriennummer des Fernsehers (fotografiert sie am besten ab, bevor ihr den TV an die Wand hängt!) und einem Kaufbeleg auf der Aktionsseite registrieren.

Wichtig zu wissen: Ihr habt bei der Aktion die Wahl zwischen Geld und einem Samsung-Handy als Cashback-Prämie. Da die Handys mehr wert sind, raten wir dazu, dieses zu wählen. Nach Einsendung der Registrierung kann es bis zu 45 Tage dauern, bis die Prämie verschickt wird. Wie immer gilt: Nur solange der Vorrat reicht, die Aktion kann auch vorzeitig beendet werden. Lest im Vorfeld die Aktionsbedingungen (PDF).

