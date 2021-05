Ein neuer Marvel-Trailer wirft einen emotionalen Blick auf die bisherigen Highlights des MCUs und verrät außerdem, auf welche Filmprojekte und Superhelden ihr euch in den kommenden Jahren freuen könnt.

Mit einem neuen Trailer bietet euch Marvel Studios einen Rückblick auf die vorangegangenen 23 Filme und zeigt euch ebenfalls, wohin die Reise im Marvel Cinematic Universe in den nächsten Jahren gehen wird. Das Video bietet euch den ersten offiziellen Blick auf das Projekt The Eternals, verrät euch die Namen der kommenden Fortsetzungen und endet mit einem ganz besonderen Highlight für alle Marvel-Fans.

MCU-Trailer: Marvel zeigt, was euch erwartet

In der ersten Hälfte des Trailers ertönt die Stimme von Marvel-Legende Stan Lee aus dem Off, während Ausschnitte aus den ersten drei Phasen des MCUs gezeigt werden, die in der „Opening Night“-Publikumsreaktion zum Finale von Avengers: Endgame gipfeln.

Schaut euch hier den offiziellen MCU-Teaser an:

Im Anschluss daran werden die kommenden Abenteuer in den Fokus gerückt: Zu Black Widow und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gibt es kurze Einspieler und auch der Film The Eternals mit Angelina Jolie und Kit Harington erhält einen ersten Teaser. Danach werden die Namen der weiteren Projekte der Phase 4 enthüllt, zu denen unter anderem Black Panther: Wakanda Forever und The Marvels gehören. Zum Abschluss wird noch ein Logo eingeblendet, das die Herzen aller Comic-Fans höherschlagen lässt: Die Fantastic Four werden allem Anschein nach die Phase 4 des MCUs beschließen.

Hier findet ihr die Liste aller elf angekündigten Marvel-Filme mit den voraussichtlichen Release-Terminen für die Phase 4 des MCUs:

Black Widow (9. Juli 2021)

(9. Juli 2021) Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings (3. September 2021)

(3. September 2021) The Eternals (5. November 2021)

(5. November 2021) Spider-Man: No Way Home (17. Dezember 2021)

(17. Dezember 2021) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25. März 2022)

(25. März 2022) Thor: Love and Thunder (6. Mai 2022)

(6. Mai 2022) Black Panther: Wakanda Forever (8. Juli 2022)

(8. Juli 2022) The Marvels (11. November 2022)

(11. November 2022) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17. Februar 2023)

(17. Februar 2023) Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5. Mai 2023)

(5. Mai 2023) Fantastic Four (noch kein Release-Termin)

