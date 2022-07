Sony hat es auch diesen Monat nicht geschafft, die PS-Plus-Spiele geheim zu halten. Ein Leak verrät, auf welche 3 Gratis-Games sich Abonnenten des Essential-Tiers freuen können – und darunter befinden sich richtig solide Hits.

PS-Plus-Leak verrät Gratis-Spiele im August

Ein neuer Monat, ein neues PS-Plus-Leak. Auch dieses Mal konnte es Sony nicht vermeiden, dass die Gratis-Spiele für den kommenden Monat bereits vorab durchsickerten. Die französische Schnäppchenseite Dealabs konnte die Infos erneut vor Sonys offizieller Ankündigung finden und veröffentlichen. Auf diese drei Gratis-Spiele dürfen sich Abonnenten im kommenden Monat also höchstwahrscheinlich freuen:

Sony selbst wird die Gratis-Spiele erst in wenigen Stunden offiziell enthüllen. Da Dealabs jedoch auch in den vergangenen Monaten mit seinen Angaben stets richtig lag, gehen wir fest davon aus, dass die Informationen auch dieses Mal wieder stimmen.

PS-Plus-Spiele für August im Überblick

Mit Tony Hawk's Pro Skater 1+2 gibt es für alle Skateboard-Fans neues Futter. Das Remake der beiden Klassiker besticht mit einer kompletten grafischen Überarbeitung und bietet im Vergleich zu den Originalen einige weitere neue Features. Trotzdem sorgt das Spiel bei Fans direkt wieder für ein wohliges Gefühl von Nostalgie (GIGA-Wertung: 9 / 10 Punkten).

Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Launch Trailer

Eher Lust auf ein japanisches Rollenspiel der besonderen Art? Dann könnte Yakuza: Like a Dragon genau das Richtige für euch sein. In der Rolle des ehemaligen Yakuza-Gangsters Ichiban Kasuga zieht ihr los, um den Verrat an eurer Familie aufzuklären und den Schuldigen eine fette Abreibung zu verpassen. Und wer keinen Bock auf die Hauptquest hat, kann sich zahlreichen Nebenaufgaben widmen oder einfach durch Yokohama schlendern.

Yakuza: Like a Dragon | Es ist Zeit für neue Yakuza-Abenteuer in Yokohama - Ankündigungs-Trailer

Das ist euch alles zu bunt und zu fröhlich? Ein Glück gibt es noch das dritte Gratis-Spiel: Little Nightmares. Das Horror-Abenteuer von Bandai Namco mag zwar anfangs recht putzig wirken, bietet jedoch eine düstere Erzählung und gruselige Spielmomente. Ein echter Indie-Geheimtipp für alle, die das Spiel zuvor noch nicht auf dem Zettel hatten (GIGA-Wertung: 8 / 10 Punkten).

Little Nightmares: Über 10 Minuten Gameplay (gamescom 2016) Abonniere uns

Eine freudige Nachricht für alle PS4-Besitzer zum Schluss: Dieses Mal geht euch keines der Gratis-Spiele durch die Lappen. Alle drei Spiele werden durch die Bank sowohl für die PS4 als auch die PS5 angeboten. Bei Tony Hawk's Pro Skater 1+2 und Yakuza: Like A Dragon erhalten PS5-Spieler aber Zugriff auf die entsprechende Next-Gen-Version.

PS Plus im Juli: Das sind die aktuellen Gratis-Spiele

Das Wichtigste zuerst: Hier könnt ihr euch die Spiele sichern.

(Quelle: PlayStation / Twitter)

PS-Plus-Spiele für Juli im Überblick

PlayStation-Fans der ersten Stunde bekommen mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time auf ihre Kosten. Der Plattformer wurde zwar nicht mehr von den ursprünglichen Schöpfern Naughty Dog entwickelt, schnitt jedoch 2020 zum Release trotzdem verdammt gut ab – sowohl bei den Fans als auch bei der Presse (GIGA-Wertung: 8,5/10). Der Meta-Score liegt bei 85, der User-Score bei 8,1 Punkten (Quelle: Metacritic).

Crash Bandicoot 4 - It's About Time: Gameplay Launch Trailer

Eher Bock auf einen interaktiven Film wie Heavy Rain mit Horror-Elementen? Dann könnte The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan genau das Richtige für euch sein. Im Spiel übernehmt ihr abwechselnd die Rolle von 5 Freunden, die auf ihrem Tauchtrip eine spannende Entdeckung machen, die sie aber das Leben kosten könnte – aber das habt allein ihr in der Hand (GIGA-Wertung: 7/10 Punkten). Das Spiel könnt ihr übrigens auch zusammen mit Freunden im Couch-Koop zocken.

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan: Don’t Play Alone Trailer

In Arcadegeddon erkundet ihr zusammen mit euren Freunden die Spielwelt des Koop-Shooters und messt euch in Minispielen miteinander. Neben PvE-Elementen gibt es im Spiel auch einige Passagen, in denen ihr gegen andere echte Spieler antretet.

Fraglich ist jedoch, ob dafür überhaupt genug Spieler zusammenkommen. Denn Arcadegeddon konnte schon im Sommer 2021 zum Start recht wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen und kam zusätzlich bei den Spielern auch eher mäßig an. Der User-Score auf Metacritic liegt bei 5,3 Punkten (Quelle: Metacritic).

Arcadegeddon: PS5-Trailer zum neuen Koop-Shooter

Die Spiele gibt es für alle, die PlayStation+ im „klassischen“ Essential-Tier haben, für höhere Ränge natürlich auch. Wie immer gilt: Einmal müsst ihr sie euch sichern und ihr könnt die Spiele auch in Zukunft nach Belieben installieren und spielen – allerdings nur, wenn bzw. solange euer PS+-Abo aktiv ist.

