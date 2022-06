Tja, Sony hat es anscheinend wieder nicht geschafft, die kommenden PS-Plus-Spiele geheim zu halten. Ein Leak hat alle Gratis-Games verraten, auf die ihr euch im Juli freuen könnt.

PS Plus im Juli: Leak verrät alle neuen Gratis-Games

Sony Interactive Entertainment wird wohl mal einen Klempner engagieren müssen – denn schon wieder hat ein Leak ihnen die große Enthüllung der neuen PS-Plus-Spiele vorweggenommen. Die französische Seite Dealabs verrät, welche Gratis-Games es ab dem 5. Juli 2022 für alle Abonnenten gibt:

(Quelle: Dealabs)

Wie immer gilt: Bei den Angaben handelt es sich bisher um ein unbestätigtes Leak – Dealabs hat jedoch bereits in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen stets richtig gelegen. Wir gehen daher davon aus, dass die französische Seite auch dieses Mal wieder Recht behält.

Die kommenden PS-Plus-Spiele im Überblick

PlayStation-Fans der ersten Stunde bekommen mit Crash Bandicoot 4: It's About Time auf ihre Kosten. Der Plattformer wurde zwar nicht mehr von den ursprünglichen Schöpfern Naughty Dog entwickelt, schnitt jedoch 2020 zum Release trotzdem verdammt gut ab – sowohl bei den Fans als auch bei der Presse (GIGA-Wertung: 8,5/10). Der Meta-Score liegt bei 85, der User-Score bei 8,1 Punkten (Quelle: Metacritic).

Crash Bandicoot 4 - It's About Time: Gameplay Launch Trailer

Eher Bock auf einen interaktiven Film wie Heavy Rain mit Horrorelementen? Dann könnte The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan genau das Richtige für euch sein. Im Spiel übernehmt ihr abwechselnd die Rolle von 5 Freunden, die auf ihrem Tauchtrip eine spannende Entdeckung machen, die sie aber das Leben kosten könnte – aber das habt allein ihr in der Hand (GIGA-Wertung: 7/10 Punkten). Das Spiel kann übrigens auch zusammen mit Freunden im Couch-Koop gezockt werden.

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan: Don’t Play Alone Trailer

In Arcadegeddon könnt ihr zusammen mit euren Freunden die Spielwelt des Koop-Shooters erkunden und euch in Minispielen miteinander messen. Neben PvE-Elementen gibt es im Spiel auch einige Passagen, in denen ihr gegen andere echte Spieler antretet.

Fraglich ist jedoch, ob dafür überhaupt genug Spieler zusammenkommen. Denn Arcadegeddon konnte schon im Sommer 2021 zum Start recht wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen und kam zusätzlich bei den Spielern auch eher mäßig an. Der User-Score auf Metacritic liegt bei 5,3 Punkten (Quelle: Metacritic).

Arcadegeddon: PS5-Trailer zum neuen Koop-Shooter

Die aktuellen PS-Plus-Spiele im Überblick

Mit God of War bekommen im Juni alle PlayStation-Plus-Abonnenten eines der besten Spiele für die PS4 gratis spendiert. Im Action-Hit begleiten wir Kratos und seinen Sohn bei ihrer Reise zum höchsten Gipfel der Neun Welten. Dabei müssen sie sich allerlei Gefahren stellen und auch das eine oder andere Rätsel lösen, um ihren Weg fortsetzen zu können. Die Kämpfe sind dabei gewohnt brachial inszeniert und holen in grafischer Hinsicht alles aus der PS4 raus. Bonus für PS5-Spieler: Hier läuft der Titel in seidig-weichen 60 statt 30 FPS – und sieht nebenbei auch auf der Nextgen-Plattform noch vorzüglich aus. Auf Metacritic sammelt die Götterkeilerei entsprechend 94 von 100 wohlverdiente Punkte ein, bei GIGA gab's 8.5 / 10 Punkte im Test.

Mit Naruto to Boruto: Shinobi Strikers kommen alle Fans von Prügelspielen auf ihre Kosten. Mit eurem Ninja-Squad stellt ihr euch online einem gegnerischen Vierertrupp aus anderen Spielern. Die Wahl eures Ninjas hat große Auswirkungen auf das Gameplay. Einige von ihnen eignen sich besonders gut für den direkten Angriff, andere hingegen sind als Heiler oder Abwehrbollwerk konzipiert – und auch Fernkämpfer gehören zu den auswählbaren Charakterklassen. Bei Metacritic wird das Spiel mit 61 % aber nur mittelprächtig bewertet. Nun Nin ja ...

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER – offizieller Trailer

Wem das noch nicht genug digitales Gekloppe ist, kann sich zudem über Nickelodeon All-Star Brawl freuen. Das Spiel ist quasi ein Smash-Bros-Klon im Nickelodeon-Universum – also schnelle 2D-Action mit allerlei bekannten Charakteren, die über unterschiedliche Angriffsmuster und Spezialaktionen verfügen. Wer also schon immer Mal SpongeBob in der Rolle von Danny Phantom so richtig die Fresse polieren wollte, kann diese Fantasie nun endlich ausleben. Kann das was? Laut Metacritic hat das Spiel eine durchschnittliche Wertung von 65 %. Aber wie heißt es doch so schön: Einem geschenkten Schwamm schaut man nicht ins ... ach, egal.

Nickelodeon All-Star Brawl – offizieller Trailer

Fürs reguläre PlayStation+-Abo könnt ihr euch hier Guthaben gönnen.

Infos zu den neuen und teureren Premium-Tiers von PS+ findet ihr hier:

