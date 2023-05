Unzweifelhaft gehört „Cobra Kai“ zu den erfolgreichsten und auch besten Serien auf Netflix. Wer sich jedoch bereits auf die sechste und letzte Staffel freut, wird länger warten müssen. Ein von Netflix ungewollter Produktionsstopp sorgt nämlich für Verspätung. Dafür gibt es zwar einen guten, aber beunruhigenden Grund.

Fans von „Cobra Kai“ konnten sich glücklich schätzen, denn Anfang des Jahres bestätigte Netflix eine sechste finale Staffel der beliebten Karate-Serie. Es gibt nicht viele Streaming-Serien, denen einen derart langes Leben beschieden ist (Cobra Kai auf Netflix ansehen).

„Cobra Kai“ von Netflix wird bestreikt

Wer allerdings auf einen baldigen Staffelstart hoffte, könnte enttäuscht werden. Der Grund: Alle Autoren der Serie befinden sich im unbefristeten Streik, nichts geht mehr. Netflix und „Cobra Kai“ gehören somit zu den ersten Opfern des aktuell laufenden Arbeitskampfes der „Writers Guild of America“.

Die Gewerkschaft setzt sich für eine gerechtere Bezahlung der Drehbuchautoren des Landes ein. Vor einigen Tagen scheiterten die Gespräche mit den Film- und Serien-Produzenten in den USA. Zu denen gehört auch Netflix.

Wie könnte es in Staffel 6 für „Cobra Kai“ weitergehen? Im Video der Kollegen von Kino.de wartet die Antwort:

Infolgedessen kommt es zum Streik in Hollywood. Unmittelbar vom Netz gingen daraufhin sämtliche Late-Night-Shows. Doch auch bei laufenden Serienproduktionen kommt es nun zu Verspätungen. Wenn es schlecht läuft, kann der Arbeitskampf bis in den Herbst andauern. Der letzte Streik in den Jahren 2007/2008 nahm immerhin 100 Tage in Anspruch.

Pünktlicher Release der finalen Staffel in Gefahr

Auch der Autorenstab von „Cobra Kai“ legt jetzt die Arbeit nieder, wie Chef-Schreiber Jon Hurwitz auf Twitter mitteilt. Er und sein Team unterstützen den kompromisslosen Arbeitskampf:

„Wir hassen es zu streiken, aber wenn wir müssen, dann schlagen wir hart zu. Die Bleistifte ruhen im Cobra-Kai-Schreiberraum. Keine Drehbuchautoren am Set. Das sind keine angenehmen Zeiten, aber es ist leider notwendig. Sobald ein fairer Deal zustande kommt, werden wir wieder loslegen.“

Entsprechend kann mit Sicherheit also noch nicht gesagt werden, wann die 6. Staffel von „Cobra Kai“ bei Netflix laufen wird. Staffel 5 kam im September 2022 zum Streaming-Anbieter. Es würde uns nicht wundern, wenn die finale Staffel frühestens im Laufe des nächsten Jahres oder noch später an den Start geht.

