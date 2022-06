FIFA 22 ist jetzt für Millionen von Gamern kostenlos erhältlich – die Fußball-Simulation ist von nun an nämlich Teil von EA Play und somit auch für alle Game-Pass-Ultimate-Mitglieder im Abo-Service inbegriffen.

FIFA 22 darf ab heute eine Ehrenrunde drehen und wird jetzt über 25 Millionen Spielern ohne Extra-Kosten zur Verfügung gestellt: Die Fußball-Simulation gesellt sich heute zum EA-Play-Service dazu und wird somit auch für alle Game-Pass-Ultimate-Mitglieder verfügbar sein.

FIFA 22: Ab heute für Game-Pass-Mitglieder gratis

Die Fußball-Saison ist mit dem letzten Nations-League-Spieltag zu Ende gegangen – nun werden Fans in eine zugegebenermaßen kurze Sommerpause entlassen. Damit ihr in den kommenden Wochen nicht völlig auf König Fußball verzichten müsst, könnt ihr euch ab jetzt ohne weitere Kosten wieder auf den Bolzplatz stürzen, solange ihr entweder EA-Play- oder Game-Pass-Ultimate-Mitglieder seid.

EA Sports FC: Die Zukunft nach FIFA

Während sich FIFA 22 bereits in seiner letzten Spielphase befindet, wartet FIFA 23 schon auf den Anpfiff. Zwar ist momentan noch nicht viel über das kommende Spiel und die diesjährigen Gameplay- sowie Grafik-Änderungen bekannt, doch der Release wird so wie in den letzten Jahren ungefähr zwischen Mitte September bis Anfang Oktober 2022 erwartet.

Die größten Schlagzeilen wurden in den letzten Wochen natürlich durch die öffentliche Schlammschlacht zwischen Publisher Electronic Arts und dem Fußballweltverband FIFA geschrieben. Nach dem kommenden FIFA 23 wird sich der Name von EAs Fußball-Simulation ändern, weil die Kooperation zwischen den Parteien ein jähes Ende gefunden hat. An den im Spiel verfügbaren Lizenzen soll sich jedoch wohl vorerst nichts ändern – allerdings möchte FIFA wohl selbst mit einem anderen Publisher ein neues Spiel auf den Platz bringen. Ob der Verband damit Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten.

