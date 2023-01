FIFA 23 ist nur vier Monate nach dem Release aktuell bereits um 70 Prozent im Preis reduziert – allerdings ist der Rabatt für EAs erfolgreiche Fußball-Simulation nur auf einer ganz bestimmten Plattform verfügbar.

Xbox-Fans dürfen sich momentan über satte Rabatte für FIFA 23 freuen. Sowohl die Standard als auch die Ultimate Edition sind im Microsoft-Store im Preis reduziert – doch am meisten könnt ihr mit der Xbox-One-Version sparen, die sich deswegen auch direkt den ersten Platz in den Verkaufscharts schnappt.

FIFA 23: Mega-Rabatt im Xbox-Store

Nur wenige Monate nach dem Release könnt ihr euch FIFA 23 jetzt im Xbox-Store zu stark reduzierten Preisen schnappen. Den größten Rabatt gibt es bei der Standard Edition der Xbox-One-Version: Statt 69,99 Euro kostet diese aktuell nur noch 20,99 Euro, ihr spart also 70 Prozent. Die Standard-Edition der Xbox Series X|S gibt es dagegen für 31,99 Euro statt 79,99, während die Ultimate Edition für beide Konsolen 39,99 Euro statt 99,99 Euro kostet – dafür erhaltet ihr zusätzlich zu dem Spiel noch 4.600 FIFA-Punkte. Auf das im November erschienene WM-Update könnt ihr natürlich mit allen Versionen zugreifen.

Schaut euch hier den Trailer zum WM-Update in FIFA 23 an:

FIFA 23: Official World Cup Deep Dive Trailer

Xbox-Charts: GTA, Dead Island und andere Höhenflieger

Hinter FIFA tummeln sich aktuell in den Xbox-Charts einige große Namen: Mit Dead Island und Dead Island: Riptide haben es gleich zwei Zombie-Spiele in die Topseller geschafft – beide waren vor Kurzem noch stark im Preis reduziert. Kult-Publisher Rockstar ist dagegen mit GTA 5 und Red Dead Redemption 2 in zwei unterschiedlichen Versionen gleich dreifach ganz weit oben in den Charts vertreten. Ebenfalls sehr beliebt sind die beiden Dauerbrenner Minecraft und Call of Duty: Modern Warfare 2, während der Ubisoft-Shooter Ghost Recon: Breakpoint und Anime-Neuheit One Piece Odyssey die Top 10 komplettieren. (Quelle: Xbox)

