Amazon bietet einige Filmklassiker ab sofort nicht mehr bei seinem Streaming-Dienst an. Wer sie trotzdem sehen will, muss sie kostenpflichtig ausleihen oder kaufen. Andere Streaming-Anbieter wie Netflix könnten die Filme auch verlieren. Hintergrund sind abgelaufene Lizenzen.

Paramount-Klassiker verschwinden von Amazon Prime Video

Amazon hat seinen Filmkatalog bei Prime Video am 17. Januar ausgedünnt. Hintergrund sind anscheinend Lizenzvereinbarungen mit Paramount, die nach aktuellem Stand der Dinge nicht verlängert werden. Neben vielen Klassikern sind auch manche moderne Filme Teil des Kahlschlags. Sie lassen sich zwar weiter kostenpflichtig bei Amazon ausleihen oder kaufen, sind aber nicht mehr Teil des Streaming-Pakets von Amazon Prime.

Zu den Filmen gehören unter anderem alle drei Teile von Der Pate, Jagd auf Roter Oktober, Die Addams Family in verrückter Tradition, Cast Away, Die Firma, Beverly Hills Cop und No Country for Old Men. Darüber hinaus sind auch einige Transformers-Titel von der Änderung betroffen. Weitere gestrichene Titel lauten Terminal, Der Anschlag, Der Sternwanderer und Das Kartell (Quelle: golem.de).

Berichten zufolge ist Paramount gerade dabei, einige bisher lizenzierte Titel zum eigenen Angebot von Paramount+ herüberzuziehen. Nach eigenen Angaben bleibt die Lizenzierung aber ein „strategisches Werkzeug“. Eigene Inhalte ausschließlich bei Paramount+ anzubieten, ist wohl nicht geplant. Auf der anderen Seite kann nicht ausgeschlossen werden, dass manche bei anderen Anbietern verfügbare Paramount-Titel dort noch länger zur Verfügung stehen werden.

Statt Amazon: Schlechtere Auflösugn bei Paramount+

Während Amazon viele Filme mit 4K-Auflösung und Surround-Audio anbietet, ist das bei Paramounts eigenem Streaming-Dienst nach wie vor nicht der Fall. Erst im Laufe des Jahres 2023 soll es Inhalte auch mit höherer Auflösung und besserem Sound bei Paramount+ geben. Ein genauer Termin wurde aber noch nicht genannt.