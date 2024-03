Filmfehler in Harry Potter: Dieser Patzer ist euch allen entgangen

Auch in den größten Filmen stecken mal Fehler – in den meisten Fällen merkt es nur keiner. Selbst in Hochglanzproduktionen wie dem ersten Harry-Potter-Teil hat sich das Team einen kleinen Patzer erlaubt, den aber höchstwahrscheinlich niemand von euch bemerkt hat. Denn in einer Szene wird aus dem magischen Unsichtbarkeitsumhang plötzlich ein ordinärer grüner Mantel.

Harry Potter Facts

Greenscreen statt Magie: Harry Potter leistet sich kleinen Schnitzer

Die Harry-Potter-Bücher und -Filme prägten eine komplette Generation. Nicht zuletzt, weil sie den Zuschauern und Lesern eine glaubhafte, aber dennoch magische Welt vermittelten, in der Harry, Ron und Hermine Jahr für Jahr spannende Abenteuer erleben.

Da wir in der Realität aber nicht einfach mit dem Zauberstaub unsere Brille reparieren oder dank eines Umhangs komplett unsichtbar werden können – zumindest noch nicht – musste das Team ein bisschen Filmmagie ins Spiel bringen. Hinter dem tollen Unsichtbarkeitsmantel von Harry etwa steckt ein simpler grüner Umhang, der in der Postproduktion durch Chroma-Keying seinen im Film sichtbaren Effekt verliehen bekommt.

Im Film fällt das den Zuschauern entsprechend nicht auf, da penibel darauf geachtet wurde, dass die eigentliche Farbe der Requisite nicht zu sehen ist. Eine winzige Szene haben die Cutter jedoch allem Anschein nach übersehen. Als Harry im ersten Teil auf den Spiegel Nerhegeb stößt und darin seine Eltern sieht, will er das Wunder auch seinem besten Freund Ron zeigen. Als die beiden den Raum mit dem Spiegel erreichen, schmeißt Harry seinen Umhang achtlos in die Ecke. Die Folge: Der Filmzauber verfliegt – der Umhang gibt seine wahre Farbe preis: Er ist grün.

Harry Potter als Serie bei HBO

Wichtige Info für alle Potterheads: HBO hat bereits im April 2023 angekündigt, dass man die Bücher noch einmal als Serie auflegen wird. Diese soll über 10 Jahre laufen und sich in einem wichtigen Punkt vom Original unterscheiden. Wann die Serie startet, ist jedoch noch nicht klar.

Hoffen wir mal, dass die Serie einige der verpassten Chancen der Filme nutzt:

