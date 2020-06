Keanu Reeves‘ Rolle in Cyberpunk 2077 ist nur ein Beispiel für namhafte Gastauftritte in Top-Spielen. In unserer Galerie findet ihr 18 große Schauspiel-Stars, die in Games mitgewirkt haben.

Was haben Samuel L. Jackson, Natalie Dormer, Ellen Page und Norman Reedus gemeinsam? Richtig, sie alle wirkten als Schauspieler an einem Videospiel mit und verliehen Charaktere ihre Stimme und häufig auch ihr Gesicht.

Berühmte Schauspieler für ein Videospiel zu casten, ist mir Sicherheit gut für die PR. Allerdings sind die meisten Schauspieler berühmt, weil sie eben besonders gut in ihrem Beruf sind, der Schauspielerei. Die Fähigkeit Geschichten, Charakter und Gefühle glaubhaft darstellen und transportieren zu können, ist für jedes Videospiel ein Gewinn.

In dieser Bildstrecke findest du viele bekannte Schauspieler, die bereits in dem einen oder anderen Spiel zu sehen waren:

Fallen euch noch weitere Hollywood-Stars oder berühmte Persönlichkeiten ein, die bereits in an einem Videospiel mitgewirkt haben? Schreibt eure Einfälle in die Kommentare.

