Final Fantasy 7 Remake: Dynamische PS4-Themes – so bekommt ihr sie

Eins der am meist erwarteten JRPGs ist Final Fantasy 7 Remake. Um die Wartezeit etwas zu versüßen und die Werbetrommel zu rühren, vergibt Entwickler und Publisher Square Enix derzeit dynamische PS4-Hintergründe. So könnt ihr sie euch alle sichern.

Zwar wurde der Release von Final Fantasy 7 Remake nach hinten verschoben, doch Square Enix machte den wartenden Fans mit einer spielbaren Demo eine große Freude. Diejenigen, die jetzt schon nicht mehr genug von dem Spiel bekommen, werden sich vermutlich sehr über die dynamischen PS4-Hintergründe freuen, die voraussichtlich in den kommenden Wochen erscheinen.

Ihr müsst euch nicht mehr allzu lang gedulden. In der Zeit könnt ihr etwas über die Charaktere lernen.

Bilderstrecke starten (16 Bilder) Final Fantasy 7 Remake: Alle Charaktere im Überblick

FF7 Remake: Gleich mehrere PS4-Themes warten auf euch

Square Enix beschenkt die Fans gleich mit drei dynamischen PS4-Themes, die musikalisch untermalt werden. Alle drei sollen in einem gewissen Abstand erscheinen – und dann sogar noch weitere folgen.

Today we're giving you a closer look at three dynamic #PS4 #FinalFantasy VII Remake themes!



These aren't the only themes available, and we'll be posting more over the coming weeks.



First is a free theme available from April 10th if you download the #FF7R demo before May 11th! pic.twitter.com/0LC89hwNRW — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020

Das erste zeigt Cloud Strife und die Avalanche-Gruppe verträumt vor einem Sonnenuntergang. Dieses ist voraussichtlich ab dem 10. April erhältlich, wenn ihr die Demo noch vor dem 11. Mai herunterladet.

The second of three dynamic #PS4 theme we'd like to show you today focuses on the city of Midgar in #FinalFantasy VII Remake and also features our main protagonist Cloud Strife!



This will be available for free to all PS+ users soon! #FF7R pic.twitter.com/qmCbpTDnEW — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020

Das zweite stellt die Stadt Midgar und Cloud in den Mittelpunkt. Ein Bild zeigt, wie Cloud auf das Shinra-Hauptquartier blickt. Dieser Hintergrund steht für PS Plus-Abonnenten „bald“ zur Verfügung, verspricht Square Enix.

We've shown off two dynamic #PS4 themes today and here's a third. This Sephiroth theme is available as a pre-order bonus with https://t.co/ThA10iWA8z in the US, and at various retailers throughout Europe.



Stay tuned for a closer look at some other #FF7R themes in the future. pic.twitter.com/mp48OvNC2c — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020

Das dritte Theme zeigt den Haupt-Antagonisten Sephiroth. Dieser Hintergrund ist ein Vorbesteller-Bonus für Amazon-Kunden in den USA und bei ausgewählten Händlern in Europa.

Final Fantasy 7 Remake erscheint voraussichtlich am 10. April für die PlayStation 4, doch bereits die Demo sorgte bei den Fans für Freudensprünge. Warum das so ist, erzählen wir euch hier.

Habt ihr die Demo bereits heruntergeladen und gespielt? Habt ihr euch Final Fantasy 7 Remake bereits vorbestellt? Welche Erwartungen habt ihr? Wir sind sehr neugierig und freuen uns auf eure zahlreichen Kommentare.