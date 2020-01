Final Fantasy 7 Remake: Geleakter Clip macht Demo im PS Store wahrscheinlicher

Was lange währt, wird endlich gut: Nur noch drei Monate, dann erscheint das Remake von Final Fantasy 7. Vielleicht kannst du das Spiel sogar schon früher antesten: Das komplette Opening der Demo wurde geleakt – die Hinweise auf eine mögliche Demo des Spiels im PS Store verdichten sich.

Ursprüngliche Nachricht vom 27. Dezember 2019 um 11:28 Uhr:

Bilderstrecke starten (16 Bilder) Final Fantasy 7 Remake: Alle Charaktere im Überblick

Der Leak der FF7-Remake-Demo ist nur einer unter vielen: Wie es scheint, wurde eine ganze Liste von Neuankömmlingen im PS Store geleakt. Darunter auch ein Remastered von Patapon 2 und das von Bandai Namco bereits angekündigte One Punch Man: A Hero Nobody Knows, das in Japan am 27. Februar 2020 veröffentlicht wird.

Die komplette Liste findest du auf der Seite gamstat. Diese ist eigentlich für ihre aussagekräftigen Spielerstatistiken bekannt, die sich vor allem auf Sony-Konsolen beziehen. Weil gamstat sowieso auf geleakte Daten des PS Stores spezialisiert ist, ist davon auszugehen, dass auch der Leak zum Remake von Final Fantasy 7 korrekt ist.

Alles, was ihr über das Remake von Final Fantasy 7 wissen müsst, haben wir euch in folgendem Video zusammengefasst:

Ein anderer Leak, der von gamstat auf Twitter zitiert wird, verrät sogar die vermeintliche Datei-Größe der Demo: Diese soll nur 10,6 GB groß sein. Viel spielen werden wir damit also nicht können, immerhin scheint ihr damit aber einen kleinen Einblick in die Welt von Final Fantasy 7 bekommen zu können.

Ob die beiden Leaks stimmen, lässt sich noch nicht sagen. Immerhin der erste Leak von gamstat sieht aber recht glaubhaft aus. Und schon zu Final Fantasy 15 gab es bekanntlich eine kurze Demo, mit der ihr euch vorm Kauf einen ersten Einblick verschaffen konntet. FF7-Remake-Publisher Square Enix hält sich aktuell noch bedeckt, bislang wurde von offizieller Seite noch keine Demo zum Spiel angekündigt. Letztlich bleibt uns nur eines: Abwarten, bis die Demo zum Final Fantasy 7 Remake im PS Store erscheint – oder eben nicht.

Wir konnten das Final Fantasy 7 Remake schon ausprobieren – und sind besonders von den Kämpfen angetan:

Final Fantasy 7 Remake angespielt – so ist es*

Trotzdem freuen sich schon jetzt zahlreiche FF7-Fans auf Twitter über die geleakte Demo – und natürlich auch auf das Spiel, das ihr bestellen könnt.. Kein Wunder, haben wir bislang doch nur Trailer zu sehen bekommen. Wenige Glückliche konnten das Spiel auch schon auf Messen oder anderen Events anspielen. Alle anderen müssen das Spiel wohl oder übel blind kaufen – es sei denn, der Leak zur Demo stimmt. Final Fantasy 7 Remake erscheint am 3. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4.