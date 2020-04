Obwohl es im Remake von Final Fantasy zurück in die 90er geht, erstrahlte Midgar selten schöner, denn bei der tollen Grafik sind sich die Wertungen einig. Das Spiel hat damals wie heute aber noch einiges mehr zu bieten.

Am 10. April 2020 geht es zurück ins Jahr 1997, denn es erscheint Final Fantasy 7 Remake für die PS4. Doch schon die ersten Trailer ließen erahnen, von alt und angestaubt kann hier nicht die Rede sein. Dieser Trailer zeigt die Eröffnungssequenz des Spiels:

Final Fantasy 7 Remake in der internationalen Wertung

Die Durchschnittswertung bei Metacritic ergibt für FF7 Remake eine 87. Zum Vergleich: Das Original aus dem Jahr 1997 liegt bei 92, basiert aber auch nur auf 20 Wertungen. Die über 1.800 Nutzerwertungen kommen mit 91 aber auf ein sehr ähnliches Ergebnis. Die Geschichte ist nach wie vor fesselnd, dass Spiel sieht fantastisch aus und die Musik nimmt laut den Reviews den Spieler wieder völlig ein. Durch das moderne Kampfsystem passt das JRPG auch in unserer Zeit, auch wenn die Kamera in den Kämpfen nicht immer das richtige Bild für Spieler parat hat. Einzig die Aufteilung in Episoden beschränkt das komplette spielbare Setting aktuell auf Midgar, was etwas eintönig wirkt und auch ein wenig linear ist.

Wertungsübersicht:

Unseren Test zu Final Fantasy 7 Remake findet ihr hier:

