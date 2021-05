Amazons digitale Assistentin Alexa bietet in Kombination mit Fire TV und einem Echo jetzt deutlich mehr Möglichkeiten an, wenn es um die Steuerung geht. Kunden erhalten nun unter anderem visuelle Antworten auf dem Fire TV sowie eine verbesserte Suche. Auch an der Navigation wurde gefeilt.

Fire TV mit Echo: Amazon verbessert Alexa-Steuerung

Amazon hat die Kombination aus Fire TV, Echo und Alexa aufgewertet. Wie der Konzern mitteilt, hat man sich sowohl um die Navigation wie auch um eine verbesserte Suche gekümmert. Falls nur ein Amazon Echo ohne Bildschirme zur Verfügung steht, dann wird der verbundene Fernseher quasi zu einem Echo mit Bildschirm.

Nutzer können Alexa nun um visuelle Antworten bitten, wenn das verknüpfte Fire-TV-Gerät aktiv ist. Dazu kann unter anderem nach dem Wetterbericht oder der Einkaufsliste sowie dem Kalender gefragt werden. Auch die To-do-Liste wird auf Zuruf auf dem Fernseher angezeigt. Etwas komplexere Aufgaben wie „Alexa, zeig mir den Verkehr auf dem Weg zur Arbeit“ werden grafisch dargestellt.

Mit dem Update lässt sich über Alexa nicht nur ein passender Inhalt finden, sondern auch eine Navigation durch den Fire TV gestartet werden. Wird Alexa zum Beispiel nach Komödien gefragt und es werden anschließend mehrere Suchtreffer dargestellt, kann die Navigation mit einem Zuruf wie „Alexa, wähle Nummer vier“ weitergehen. Auch Angaben wie „Alexa, scrolle nach rechts / links / oben / unten“ sind möglich.

Über Alexa lassen sich gefundene Inhalte entweder direkt abspielen oder der Watchlist hinzufügen. Über einen entsprechenden Befehl kann Alexa auch den Trailer zu einem Film oder einer Serie abspielen, wie Caschys Blog zusammenfasst.

Bessere Alexa-Steuerung für Echos ohne Display

Amazon stellt die erweiterte Steuerung für Alexa in Kombination mit Fire TV auf allen Echo-Geräten ohne Display (ab der 2. Generation) zur Verfügung. Das Update ist Amazon zufolge bereits abgeschlossen und die Funktionen können genutzt werden.