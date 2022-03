Die Xbox Series X ist zwar dank der eingebauten SSD verdammt schnell, wenn es ums Thema Ladezeiten geht – doch tatsächlich ist die günstigere Series S in manchen Situationen sogar noch flotter als ihr großer Bruder. Selbst der Xbox-Chef war von diesem Phänomen überrascht, hat jedoch eine Erklärung dafür auf Lager.

Ladezeiten-Überraschung: Xbox Series S ist schneller als die Series X

Mit der Xbox Series S bietet Microsoft potenziellen Kunden eine kostengünstige Alternative zur teuren Series X. Doch die „Preistipp“-Konsole ist nicht nur günstiger und kleiner als der große Bruder, sondern in manchen Spielen auch tatsächlich schneller – das bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview mit Kotaku.

Dabei bezieht sich Spencer auf die Ladezeiten der beiden Konsolen. Hier hat die Series S in manchen Spielen tatsächlich die Nase vorne. Doch wie schafft es die Konsole trotz abgespeckter Hardware die Series X zu überholen? Das liegt vor allem an den deutlich geringer aufgelösten Texturen, die von der Series-S-Version geladen werden. Da diese kleiner sind, können sie schneller von der SSD geladen werden. Laut Spencer müssen sich die Spieler jedoch keine Sorgen machen, dass die Texturen auf der Series S sichtbar schlechter aussehen (Quelle: Kotaku).

Was aus dem Interview nicht hervorgeht: Wie groß ist der Geschwindigkeitsunterschied bei den Spielen, in denen die Xbox Series S die Nase vorne hat? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Der Unterschied dürfte jedoch recht marginal ausfallen.

Xbox Series S & Series X im Vergleich: Das sind die Unterschiede

Während die Xbox Series X stolze 499 Euro kostet, verlangt Microsoft für die Series S nur 279,99 Euro (bei Amazon anschauen). Die preiswerte Xbox verfügt über eine 512 GB große SSD und verzichtet auf ein optisches Laufwerk. Spiele können also nur digital erworben werden.

Ansonsten bietet die Xbox Series S jedoch fast alle Funktionen, die auch die Series X bietet. Darunter zählen unter anderem VRR, bis zu 120 FPS in ausgewählten Spielen, Quick Resume und die Wiedergabe von Videomedien in voller 4K-Auflösung. Lediglich Spiele werden nicht nativ in 4K berechnet. Das macht die Xbox Series S zum wahren Highlight der aktuellen Konsolengeneration.