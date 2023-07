Das Ende für Fords beliebtes Modell ist gekommen: Der Fiesta hat sein Ende erreicht, zumindest vorerst. Schon in Kürze läuft in Köln das letzte Fahrzeug vom Band. Doch das letzte Wort, ob der Fiesta eine Zukunft hat, ist noch nicht gesprochen.

Ford Facts

Aus für Fiesta: Ford baut letzte Kleinwagen in Köln

Ford hält sein Versprechen, das manche Klassiker-Fans tief ins Herz treffen dürfte: Der Fiesta wird nicht weiter gebaut. Schon seit Monaten steht das Ende für den Sommer 2023 fest. In wenigen Tagen ist es schon soweit: Am Freitag, dem 7. Juli, soll der letzte Fiesta im Stammwerk in Köln vom Band laufen.

Damit endet eine Erfolgsgeschichte von fast 50 Jahren für das beliebte Modell, dessen Verkaufszahlen zuletzt aber deutlich nachgelassen hatten. Noch 2015 war der Fiesta ganz vorn als meist verkaufter Kleinwagen Europas (Quelle: ADAC). Inzwischen hat die ganze Kleinwagen-Klasse an Bedeutung verloren, der Fiesta ist gegenüber der Konkurrenz abgerutscht.

Wer auf einen der letzten Fiesta hofft, hat übrigens keine Chance mehr. Die Bestellungen sind seit Wochen geschlossen, es wird nur noch das Orderbuch abgearbeitet.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist kein Nachfolger geplant. Das Kölner Ford-Werk aber macht weiter. Die Produktion wird vollständig auf Elektromodelle umgestellt. Zum Ende des Jahres sollen die Bänder dann wieder mit Stromern anlaufen.

Beispielsweise soll mit dem Ford Challenger das erste E-Auto auf Basis von Volkswagens MEB-Plattform in Köln gebaut werden. Das E-SUV ähnelt aufgrund der identischen Basis dem inzwischen gut etablierten ID.4 von VW. Auch ein vollelektrischer Puma ist geplant. In der Größe kommt der Kompaktwagen dem Fiesta immerhin etwas näher.

Bei der Ladetechnik für E-Autos lässt sich Ford etwas Neues einfallen:

Ford lässt E-Autos per Roboter aufladen

Fiesta als E-Auto: Ist die Rückkehr ausgeschlossen?

In den kommenden Jahren spielt der Fiesta bei Ford damit keine Rolle mehr. Wie bei vielen anderen Autobauern genießt die einstige Brot-und-Butter-Klasse heute keine Priorität.

Trotzdem wäre es möglich, dass zumindest der Name Fiesta nur einen ausgedehnten Winterschlaf hält. Sollte sich zeigen, dass die Marke Fiesta zu stark ist, um sie aufzugeben, würde Ford den Namen sicher zurückholen. So ähnlich hat es auch Volkswagen mit dem Golf vor.