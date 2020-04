Fortnite: Kids gehen mit Papas Kreditkarte Skins shoppen – für 14.800 Euro

Es ist fast schon ein Klassiker unter den Fortnite-Geschichten, wenn Eltern beim dem Versuch etwas mit der Kreditkarte zu kaufen, feststellen müssen, dass die Kinder für ein paar Tausend Dollar Skins gekauft haben.

Diesen „Klassiker“, und das nicht zu seiner Freude, durfte auch Ex-NBA-Profi Kendrick Perkins erleben, als seine beiden Söhne in Fortnite auf Shopping-Tour waren. Wie immer viel das Ganze erst auf als Perkins Kreditkarte in einem Laden abgelehnt wurde, da ihr Limit erreicht war. Erst mit einem Blick auf die Kreditkartenabrechnung stellte er fest, dass seine Söhne Skins im Wert von 16.000 Dollar (ca. 14.800 Euro) gekauft hatten.

In einer Talkrunde des Sportsenders ESPN erzählte Perkins von dem Vorfall:

„I go to buy something, credit card declined … I got $16,000 worth of Fortnite bills on my credit card.“@KendrickPerkins‚ kids went wild with Fortnite pic.twitter.com/OcQ20145B4

— ESPN (@espn) March 31, 2020