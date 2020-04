Perfekt für Pazifisten: Im neuen Party-Royale-Modus könnt ihr in Fortnite endlich Zeit mit euren Freunden verbringen, ohne euch gegenseitig umzubringen.

Nachdem der Publisher Epic Games in einer E-Mail den experimentellen Modus Party Royale angekündigt hat, haben Data-Miner unter anderem die neue Map Papaya entdeckt und weitere Informationen über den neuen Modus geleakt: Es handelt sich um eine Spielvariante, in der ihr ohne Waffen und Materialien die Seele baumeln lassen könnt.

Fortnite: Friedlicher Zeitvertreib im Party-Royale-Modus

Im Party-Royale-Modus könnt ihr Fortnite genießen, ohne dabei um euer Überleben kämpfen zu müssen. Stattdessen bietet euch Epic hiermit einfach einen Ort an, an dem ihr euch mit Freunden verabreden und gemeinsam entspannen könnt. Zusammen habt ihr dann die Möglichkeit, Papaya zu erkunden. Die Insel hat unter anderem einen Outdoor-Club und ein Hologramm-Kino zu bieten. Außerdem sind über die Map eine Vielzahl an Mini-Games verstreut, die ihr gemeinsam mit euren Freunden zocken könnt.

Fortnite: Fokus liegt auf dem sozialen Raum

Epic scheint mit Fortnite schon seit einiger Zeit immer mehr auf Community-Events zu setzen und baut damit den sozialen Aspekt des Spiels weiter aus – mit beachtlichem Erfolg. Das Konzert von US-Rapper Travis Scott am 23. April zog beispielsweise über 12 Millionen Spieler an. Nun gibt es also mit Party Royale einen Modus, der auf ein friedliches Miteinander statt auf das Battle-Royale-Kerngeschäft abzielt. Es wird in der Zukunft somit auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wohin sich das Spiel als sozialer Raum und Treffpunkt noch hin entwickelt.

