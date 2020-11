Fortnite Crew heißt das monatliche Abo, das Spieler nun bei Epic Game abschließen können. Es gibt Ingame-Währung und exklusive Cosmetics für „Crew-Mitglieder“.

Zum Start der 5. Season des zweiten Kapitels am 2. Dezember bietet Epic Games ein neues Abo-Modell für Fortnite an. Das Abo nennt sich Fortnite-Crew gewährt monatlich neue Spielinhalte, wobei das eine wichtige Einschränkung hat.

Für 11,99 im Monat bekommt ihr:

1.000 V-Bucks pro Monat

Jeden Monat ein neues exklusives Outfit

Den Battle Pass der aktuellen Season

Die 1.000 V-Bucks kosten im Shop gut 8 Euro, die Preise für Skins variieren je nach Seltenheitsstufe und kosten zwischen 800 und 2.000 V-Bucks. Dabei ist zu beachten, dass V-Bucks, wie bei jedem Ingame-Shop üblich, nur in festgelegten Abstufung zu kaufen sind. Habt ihr keine V-Bucks und wollt einen Skin für 800 haben, müsst ihr die 1.000 V-Bucks für 8 Euro kaufen.

Der Battle Pass kostet einzeln gekauft 950 V-Bucks, der Haken ist, es gibt nicht jeden Monat einen neuen Battle Pass. Die vier Seasons des zweiten Kapitels waren in ihrer Länge sehr inkonsistent und dauerten 18, 16, 10 beziehungsweise 14 Wochen. Soll heißen, was ihr für euer 12 Euro bekommt, variiert von Monat zu Monat, abhängig davon, ob es einen neuen Battle Pass gibt oder nicht.

Da das Abo monatlich kündbar ist, kann sich aber lohnen, jeweils zum Start einer neuen Season die Crew-Mitgliedschaft zu aktivieren. Alles, was ihr als Crew-Mitglied bekommt, dürft ihr auch nach der Kündigung behalten. Was die Inhalte an sich angeht, ist Epic Games auch recht nutzerfreundlich, wollt ihr ein Abo abschließen und habt den Battle Pass bereits gekauft, bekommt ihr die 950 V-Bucks gut geschrieben. Die exklusiven Outfits gibt es ausschließlich für Crew-Mitglieder, Epic Games verrät euch aber schon immer vor dem Anbrechen des nächsten Abo-Monats, wie das Outfit aussehen wird. Ihr könnt also eure Entscheidung auch vom neuen Outfit abhängig machen, ob ihr einen weiteren Monat dabei bleibt.

Falls ihr also sowieso monatlich Skins kauft und die exklusiven Outfits von hoher Qualität sind (und euch gefallen), dann kann sich das Abo vielleicht lohnen. Ansonsten ist die Crew-Mitgliedschaft eher zum Start einer neuen Season einen Blick wert, vorausgesetzt ihr wüsstet was mit den 1.000 V-Bucks anzufangen. Ansonsten ist Battle Pass 950 V-Bucks die günstigste Variante.