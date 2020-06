Auch Epic Games reagiert auf die aktuelle Situation in den USA und verschiebt den Start von Fortnite Season 3 – und damit auch ein mögliches Crossover-Event.

Angesichts der Vorkommnisse in den USA wird die dritte Staffel von Fortnite nicht wie geplant am 11. Juni starten. Die Season hatte zuvor bereits ordentlich Verspätung, ursprünglich sollte sie schon am 30. April beginnen. Epic Games hat die Verschiebung des Start-Termins in einem offiziellen Statement bestätigt. Darin betont das Studio, dass dieser Schritt vollzogen wurde, um den Teammitgliedern etwas Zeit zu geben, in der sie sich um Familie und Freunde kümmern können.

Fortnite Season 3: Kommt das SpongeBob-Crossover?

Was euch genau in Season 3 von Fortnite erwartet, ist noch nicht offiziell bekannt. Das Live-Event „Das Gerät“ wird die neue Staffel einleiten – doch darüber hinaus fehlen noch die Details, was natürlich viele Spieler dazu animiert hat, Theorien über die Zukunft des Spiels aufzustellen.

Eine der weit verbreitetsten Spekulationen ist, dass die neue Season ein SpongeBob-Crossover-Event bieten wird. Aufgrund einiger Leaks ist es in der Community mehr oder weniger Konsens, dass in Season 3 ein Großteil der Map geflutet wird und der Spielspaß unter Wasser stattfinden wird. Besonders ein geleaktes und dann gelöschtes Bild im PlayStation Store scheint dies zu bestätigen und spielt dabei gleichzeitig auf Bikini Bottom, die Welt von SpongeBob Schwammkopf, an.

Es wäre bei Weitem nicht das erste Crossover-Event in der bewegten Fortnite-Geschichte, in der sich schon diverse Popkultur-Ikonen die Klinke in die Hand gegeben haben. Und in Anbetracht des bevorstehenden Erscheinungstermins des neuen SpongeBob-Films, SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung, scheint dies als PR-Aktion durchaus realistisch.

Fortnite Season 3 verschoben: Neues Startdatum steht fest

Ob Fortnite Season 3 tatsächlich eine Begegnung mit Patrick, Thaddäus und Mr. Krabs bringt, wird sich natürlich erst noch zeigen müssen. Immerhin steht aber schon einmal der neue Auftakttermin für die Season fest: Am 15. Juni soll das Event „Das Gerät“ stattfinden und am 17. Juni dann offiziell Season 3 beginnen.

