Fortnite-Winterfest: Ab sofort gibt's neue Herausforderungen und Geschenke

Es ist wieder soweit! Das beliebte Winterfest-Event in Fortnite ist wieder da und beschert euch in den nächsten 14 Tagen mit etlichen Geschenken weihnachtlichen Herausforderungen.

Epic Games ist mal wieder in weihnachtlicher Stimmung und beschert euch im Fortnite-Winterfest abenteuerliche Festtage. Wie im Vorjahr gibt es 14 Herausforderungen, die vom 18. Dezember bis zum 7. Januar 2020 abgeschlossen werden können. In der neu eingeführten Winterfest-Hütte, könnt ihr eure Geschenke auspacken und euch am Kamin wärmen.

Fortnite präsentiert feierlich den Start des Winterfest-Events:

Anders als im Vorjahr, werden die Belohnungen aller Herausforderungen angezeigt, auch wenn diese noch gesperrt sind. Diese werden aber in den nächsten 14 Tagen täglich freigeschaltet.

Neu in Winterfest ist die dekorierte Winterfesthütte. Sie bietet ein Kamin zum wärmen und einen Weihnachtsbaum, unter dem sich viele kleine Geschenke befinden. Die meisten könnt ihr von Beginn an öffnen, doch einige sind noch verschlossen. Darin befinden unter anderem neue Skins, Gleiter oder neue Waffen.

Here’s a full video of me going to the Winterfest Event Lobby & showing everything i can show! :) pic.twitter.com/y2rcy2lJo7

— HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) December 16, 2019