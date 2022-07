Auch im Sommer 2022 muss man auf Fußballabende im Garten nicht verzichten. Heute geht es in das zweite Spiel der DFB-Damen bei der EM in England. Ihr könnt alle Spiele im Live-Stream und TV verfolgen. Am Donnerstag gibt es beide Spiele im TV zu sehen. Italien trifft auf Island und Frankreich auf Belgien. Wo kann man die Übertragungen sehen?

Livestream Facts

Die meisten der Damen-Fußball-Europameisterschaft 2022 gibt es im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen. Die Übertragungen heute übernimmt wieder „Das Erste“. Dort könnt ihr heute Abend im Free-TV einschalten. Der Fußballabend beginnt in der „Sportschau“ um 17:45 Uhr. Der Anstoß zum ersten Spiel zwischen Italien und Island erfolgt um 18 Uhr. Um 21 Uhr geht es mit der zweiten Begegnung weiter.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Fußball im TV und Stream: Wer zeigt was in der Saison 2021/22?

Fußball heute: Italien vs. Island und Frankreich vs. Belgien im Live-Stream und TV im Ersten

Wer zeigt das Spiel bei der Europameisterschaft 2022 heute? Los geht es heute, am 14.7.2022 mit der Übertragung von zwei Spielen bei der UEFA EURO 2022 um 17:45 Uhr bei ARD und online bei Sportschau.de. Die TV-Übertragung beginnt mit Vorberichten zu den beiden Spielen von heute. Moderiert wird der Fußballnachmittag von Claus Lufen. Nia Künzer steht als Expertin zur Seite. Das Spiel wird von Bernd Schmelzer kommentiert.

Los geht es heute, am 14.7.2022 mit der Übertragung von zwei Spielen bei der UEFA EURO 2022 um 17:45 Uhr bei ARD und online bei Sportschau.de. Die TV-Übertragung beginnt mit Vorberichten zu den beiden Spielen von heute. Moderiert wird der Fußballnachmittag von Claus Lufen. Nia Künzer steht als Expertin zur Seite. Das Spiel wird von Bernd Schmelzer kommentiert. Gibt es eine Live-Stream-Übertragung? Ja, die Übertragung kann kostenlos im ARD-Live-Stream über die Webseite oder die ARD-Apps auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads und mehr angeschaut werden. Zudem gibt es die Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender gratis bei Streaming-Diensten wie Waipu.TV oder Zattoo.

Ja, die Übertragung kann kostenlos im ARD-Live-Stream über die Webseite oder die ARD-Apps auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads und mehr angeschaut werden. Zudem gibt es die Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender gratis bei Streaming-Diensten wie Waipu.TV oder Zattoo. Wann beginnt die Übertragung? Der Fußballabend beginnt bei sportschau.de und im Fernsehen. bereits um 17:40 Uhr. Dann gibt es die ersten Vorberichte. Ab 18:00 Uhr folgt die Übertragung der Partie zwischen Dänemark und Finnland. Das Deutschland-Spiel gegen Spanien beginnt um 21:00 Uhr .

Der Fußballabend beginnt bei sportschau.de und im Fernsehen. bereits um 17:40 Uhr. Dann gibt es die ersten Vorberichte. Ab 18:00 Uhr folgt die Übertragung der Partie zwischen Dänemark und Finnland. Das Deutschland-Spiel gegen Spanien beginnt . Wann ist das nächste Deutschland-Spiel? Die DFB-Damen gehen am kommenden Samstag, den 16. Juli in das abschließende, dritte Gruppenspiel. Gegner ist dann das National-Team aus Finnland.

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

Wann spielt Deutschland bei der Fußball-EM 2022?

ARD und ZDF haben sich die Rechte für alle 31 Spiele der Damen-EM 2022 in England gesichert. Viele Spiele gibt es direkt im Free-TV zu sehen. 10 Partien werden exklusiv online im Live-Stream gezeigt. Wer ein Streaming-Abo bei DAZN gebucht hat, kann die EM-Spiele auch dort live im Stream verfolgen. Die Übertragungen der Deutschland-Spiele teilen sich ARD und ZDF untereinander auf. Das sind die Termine der DFB-Damen in der Vorrunde:

Freitag, 8.7., 21:00 Uhr: Deutschland gegen Dänemark im ZDF

Dienstag, 12.7., 21:00 Uhr: Deutschland gegen Spanien bei ARD

Samstag, 16.7., 21:00 Uhr: Deutschland gegen Finnland im ZDF

Sollten die DFB-Damen das Viertelfinale erreichen, werden die nächsten Spiele nach Abschluss der Vorrunde aufgeteilt. Beide Sender zeigen je zwei Spiele im Viertelfinale sowie je ein Halbfinalspiel. Das Finale wird „Das Erste“ übertragen. Termin für das Endspiel ist der 31. Juli.

Bei der ARD werden Christina Graf und Bernd Schmelzer als Kommentatoren zu hören sein. Durch die Fußballabende im „Ersten“ wird Claus Lufen führen. An seiner Seite steht die ehemalige deutsche Nationalspielerin Nia Künzer bereit. Im ZDF berichten Norbert Galeske und Claudia Neumann vom Geschehen auf dem Platz. Beim ZDF moderieren Sven Voss und Kathrin Lehmann.

DFB-Kader bei der UEFA EURO 2022

Die DFB-Damen konnten das EM-Turnier bereits acht Mal gewinnen. Zwischen 1995 und 2013 gelangen fünf Siege in Folgen. 2022 soll dieser Kader den EM-Titel nach Deutschland holen:

Tor

Ann-Katrin Berger (FC Chelsea)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt)

Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Abwehr

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt)

Giulia Gwinn (Bayern München)

Marina Hegering (Bayern München)

Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg)

Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt)

Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld

Sara Däbritz (Olympique Lyon)

Linda Dallmann (Bayern München)

Svenja Huth (VfL Wolfsburg)

Lena Lattwein (VfL Wolfsburg)

Sydney Lohmann (Bayern München)

Lina Magull (Bayern München)

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg)

Sturm

Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

Jule Brand (TSG Hoffenheim)

Klara Bühl (Bayern München)

Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Lea Schüller (Bayern München)

Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg)

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse, Zeiten & Sender

Mittwoch, 6. Juli 2022 (Eröffnungsspiel)

Gruppe A: England – Österreich 1:0

Donnerstag, 7. Juli 2022

Gruppe A: Norwegen – Nordirland (21.00 Uhr, Southampton) /sportschau.de 4:1

Freitag, 8. Juli 2022

Gruppe B: Spanien – Finnland 4:1

Gruppe B: Deutschland – Dänemark 4:0

Samstag, 9. Juli 2022

Gruppe C: Portugal – Schweiz 2:2

Gruppe C: Niederlande – Schweden 1:1

Sonntag, 10. Juli 2022

Gruppe D: Belgien – Island 1:1

Gruppe D: Frankreich – Italien 5:1

Montag, 11. Juli 2022

Gruppe A: Österreich – Nordirland 2:0

Gruppe A: England – Norwegen 8:0

Dienstag, 12. Juli 2022

Gruppe B: Dänemark – Finnland 1:0

Gruppe B: Deutschland – Spanien 2:0

Mittwoch, 13. Juli 2022

Gruppe C: Schweden – Schweiz 2:1

Gruppe C: Niederlande – Portugal 3:2

Freitag, 15. Juli 2022

Gruppe A: Nordirland – England (21.00 Uhr, Southampton) / ARD

Gruppe A: Österreich – Norwegen (21.00 Uhr, Brighton & Hove) / ARD

Samstag, 16. Juli 2022

Gruppe B: Finnland – Deutschland (21.00 Uhr, Milton Keynes) / ZDF

Gruppe B: Dänemark – Spanien (21.00 Uhr, Brentford) / sportstudio.de

Sonntag, 17. Juli 2022

Gruppe C: Schweiz – Niederlande (18.00 Uhr, Sheffield) / sportstudio.de

Gruppe C: Schweden – Portugal (18.00 Uhr, Wigan & Leigh) / sportstudio.de

Montag, 18. Juli

Gruppe D: Island – Frankreich (21.00 Uhr, Rotherham) / sportstudio.de

Gruppe D: Italien – Belgien (21.00 Uhr, Manchester) / sportstudio.de

K.o.-Phase

Viertelfinale: Vorwahl ARD

Mittwoch, 20. Juli: VF1 – Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (Brighton & Hove)

Donnerstag, 21. Juli: VF2 – Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (Brentford)

Freitag, 22. Juli: VF3 – Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (Wigan & Leigh)

Samstag, 23. Juli: VF4 – Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (Rotherham)

Halbfinale: Vorwahl ZDF

Dienstag, 26. Juli: HF1 – Sieger VF1 - Sieger VF3 (Sheffield)

Mittwoch, 27. Juli: HF2 – Sieger VF2 - Sieger VF4 (Milton Keynes)

Finale:

Sonntag, 31. Juli: Sieger HF1 - Sieger HF2 (Wembley) / ARD