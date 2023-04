Der kommende Die-Sims-Konkurrent Life by You will einiges anders machen als der Platzhirsch von EA – unter anderem soll es in dem Lebenssimulator nicht so verklemmt zur Sache gehen. Stattdessen sollen Spieler eine Nacktheitsoption nutzen können.

Mit der Lebenssimulation Life by You will Entwickler Paradox Tectonic eine ambitionierte Alternative zu EAs Dauerbrenner Die Sims schaffen. Das Spiel befindet sich derzeit noch in der Early-Access-Phase, doch ein angekündigtes Feature dürfte bereits jetzt für Aufmerksamkeit sorgen: Im Gegensatz zu EAs Simulation wird Life by You nackte Haut im Spiel erlauben.

Life by You wird freizügiger als Die Sims

Sobald Charaktere in Die Sims aus irgendeinem Grund Gefahr laufen, zu viel Haut zu zeigen, setzt das Spiel strategische Verpixelung ein, um virtuelle Schamesröte zu vermeiden. Life By You wird Spielern dagegen die Option geben, Nacktheit im Spiel zu ermöglichen. Creative Lead Rod Humble hat bekannt gegeben, dass nackte Haut in der Simulation zwar standardmäßig deaktiviert sei, von Spielern aber durch einen Mausklick im Menü aktiviert werden könne.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu Life by You an:

Life By You: Ankündigungstrailer

Als Begründung gab Humble an, dass es sich bei dem Entwickler um ein europäisches Team handle, das Nacktheit nicht als problematisch ansehe. Im Gegensatz dazu habe es allerdings Schwierigkeiten mit Gewalt, weswegen Life by You ohne auskommen würde (Quelle: Axios)

Neue Lebenssimulation startet auf Steam

Bislang befindet sich Life by You noch in der Early-Access-Phase, kann auf Steam aber bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Als Release-Termin peilt das Team von Paradox den 12. September 2023 an. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Lebenssimulation den Sims die Krone streitig machen kann.

Die Unterschiede zwischen EAs Hit und dem kommenden Spiel beschränken sich übrigens nicht allein auf unverpixelte Haut – Life by You wird zudem unter anderem eine Open World und Dialogoptionen in echter Sprache und nicht dem Sims-typischen Kauderwelsch bieten. (Quelle: spieletipps)

