Freude über Survival-Release auf Steam: Blutiges Open-World-Spiel begeistert Fans

Eines der beliebtesten Survival-Spiele auf Steam ist vom Early Access endlich in den Release gestartet. Nutzt den Moment, um es endlich selbst zu spielen!

Sons of the Forest Facts

Sons of the Forest ist endlich fertig – und bietet euch ein nagelneues Ende

Vor einem Jahr ist Sons of the Forest im Early Access erschienen und konnte über die letzten Monate hinweg fantastische Bewertungen auf Steam sammeln. Mit 93 Prozent „sehr positiven“ Wertungen ist Sons of the Forest ein gelungener Nachfolger des Hype-Spiels The Forest. Zusätzlich zum Release der 1.0-Version sind jetzt außerdem recht bedeutende Updates erschienen: Es gibt etwa ein nagelneues Ende im Spiel, neue Video-Sequenzen, eine neue Anfangssequenz und einen Kreativmodus, den ihr mit dem Ende der Story freischaltet (Quelle: Steam).

Wer The Forest (auf Steam) gespielt hat, der weiß in etwa, was man im Nachfolger Sons of the Forest erwarten kann: Auf der Suche nach einem verschollenen Milliardär landet ihr auf einer abgelegenen Insel, die nur so vor Kannibalen wimmelt. Um nicht zu verhungern oder gar aufgefressen zu werden, müsst ihr jagen, sammeln, bauen und euch so schnell wie möglich ausrüsten – denn weder in der Nacht noch am Tag seid ihr sicher. Nach und nach gilt es schließlich, dem Geheimnis der Insel auf den Grund zu gehen.

Sons Of The Forest: Trailer

Sons Of The Forest Endnight Games Ltd

Mit dem vollen Release erobert Sons of the Forest die Steam-Charts

Scheinbar haben nicht wenige Spieler auf den Release gewartet, anstatt sich schon im Early Access mit dem brutalen Survival-Spiel zu vergnügen. Sons of the Forest überlebt nämlich seit über einer Woche relativ weit oben in den Charts (Quelle: Steam-Charts).

Mit dem neuen Ende in der Release-Version, dem Kreativmodus und etlichen weiteren frisch hinzugefügten Inhalten sollte Sons of the Forest neue Spieler wie auch alte Hasen aus dem Early Access glücklich machen können. Sons of the Forest ist am 22. Februar auf Steam erschienen.

