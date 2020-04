Es ist Frühling! Und es blühen die Blumen ebenso wie der PS Store einige hübsche Angebote im diesjährigen Frühlings-Sale zu bieten hat. Wie wäre es mit einem kleinen Blick vor Ostern?

Wie ich bereits angemerkt habe, gehört Death Stranding zu jenen Spielen, die ihr momentan – während der unfreiwilligen Zeit zu Hause – recht gut ausprobieren könntet: Nicht nur dürfte es jetzt einfach sein, die Geduld für das Spiel aufzubringen, auch schafft das Spiel doch ein Gefühl von Gemeinsamkeit in der Einsamkeit. Was ihr versteht, wenn ihr es eine Weile gespielt habt. Schön also, dass Hideo Kojimas bizarres Meisterwerk jetzt auf einigen Plattformen herabgesetzt ist, auch im diesjährigen Spring Sale im PS Store.

Welche Titel sich noch bei den Frühlingsangeboten lohnen? Wie wäre es denn mit Resdient Evil 2 Remake, was ihr in meinen Augen unbedingt vor dem dritten Teil spielen solltet? (Anders gesagt: Warum solltet ihr ihn nicht vorher spielen?) RE2 Remake ähnelt RE3 Remake im Bezug auf Grafik und Gameplay immens:

Hier sind ein paar nette Angebote aus Sonys Osterkorb:

Werft selbst einen Blick auf alle Angebote im diesjährigen Spring Sale.

Zugegeben: Die hier aufgelisteten Angebote richten sich nach dem momentanen Tiefpreis, den ihr auch bei anderen Online-Händlern bekommen könnt (manchmal auch für ein paar Cent weniger). Das Gute ist allerdings gleichfalls, dass ihr diese Spiele nicht erst per Amazon, MediaMarkt, Saturn oder in einem anderen Shop bestellen müsst: Ein einfacher Download genügt, auch wenn Sony die Downloads gedrosselt hat.

Ihr könnt die Angebote selbst und einfach auf der Seite Idealo.de vergleichen.

Der Frühlings-Sale im PS-Store läuft vom 1. -17. April 2020. Bis dahin werden einige Spiele allerdings noch ausgetauscht werden; stets vorbeizuschauen lohnt sich womöglich. Ich gehe zudem davon aus, dass in einigen Shops jetzt vermehrt Sales stattfinden werden.