Der PS Store ändert sein Gesicht und lässt uns ab jetzt PS5-Spiele vorbestellen. Was ja eigentlich auch langsam Zeit wird.

Eigentlich wird es ja langsam Zeit: Einen Monat vor Release der PlayStation 5 ändert auch der PS Store sein Gesicht, wenigstens in der Desktop-Version. Hier gibt es ab jetzt auch schon allerlei PS5-Spiele zum Vorbestellen, falls ihr also nur auf diesen Moment gewartet habt: Ab in den PS Store.

Auf der PS4 selbst hat sich der PS Store noch nicht umgezogen, er sieht also genauso aus, wie vorher – und hier können auch keine PS5-Spiele vorbestellt werden, was auf der PS4 immerhin auch witzlos wäre. Unter den PS5-Vorbestellungen für die PlayStation 5 befinden sich bis jetzt unter anderem folgende Spiele:

Ob das Update noch auf den PS4-internen PlayStation-Store überschwappt, ist indessen eher anzuzweifeln. Andererseits wird Microsoft die Startbildschirme aller Xbox-Konsolen (Xbox One wie auch Xbox Series X) gleich anpassen, doch wahrscheinlich wird Sony nicht denselben Weg gehen.