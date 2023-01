In Zeiten der Rekord-Inflation klingen 15,99 Euro wie ein echtes Schnäppchen. Für dieses kleine Geld verkauft Ikea ab sofort einen praktischen Alltagshelfer, der schnell zur Hand ist. Doch potenzielle Käufer müssen aufpassen: damit allein ist es nämlich nicht getan.

Toller Sound gepaart mit einem dezenten Design, das in jedes Wohn- oder Schlafzimmer passt. Die Symfonisk-Lautsprecher sind bekannt und beliebt. Wer die smarten Lautsprecher nicht über das Handy bedienen möchte, greift zur Symfonisk-Fernbedienung. Die zweite Generation hat Ikea jetzt vorgestellt und verlangt für den praktischen Alltagshelfer nur 15,99 Euro (bei Ikea ansehen). Der Teufel steckt aber im Detail.

Symfonisk-Fernbedienung von Ikea funktioniert nur mit Dirigera

Die zweite Generation der Symfonisk-Fernbedienung von Ikea setzt den neuen Smart-Home-Hub voraus. (Bildquelle: Ikea)

Denn mit der Fernbedienung allein ist es nicht getan. Die Symfonisk-Fernbedienung setzt zwingend den neuen Smart-Home-Hub von Ikea voraus: Dirigera. Die neue Steuerungszentrale fürs Smart Home ersetzt Trådfi, das Ikea in Rente schickt. Dirigera schlägt mit rund 60 Euro zu Buche. Wer mit dem Kauf der neuen Symfonisk-Fernbedienung liebäugelt, muss also zusätzliches Geld in die Hand nehmen, damit das System überhaupt funktioniert – sofern Zuhause noch kein Dirigera steht. Unterm Strich landen Käufer so bei knapp 76 Euro.

Die Symfonisk-Fernbedienung selbst besteht aus weißem Kunststoff und bietet die üblichen Steuerungstasten für die Musikwiedergabe. Daneben gibt es zwei zusätzliche Buttons, „mit denen du deine persönlichen Playlisten aktivieren kannst“, schreibt Ikea. Neben Symfonisk-Lautsprechern können mit der Fernbedienung auch Sonos-Lautsprecher gesteuert werden.

Produktrückruf bei Ikea

Bei Ikea gab es zuletzt Licht und Schatten. Der schwedische Möbelriese musste den Drehstuhl Odger zurückrufen. Grund war der sternförmige Stehfuß, der unter Umständen brechen könnte und so zu Stürzen und Verletzten führen kann.

Die Preiserhöhung der Symfonisk-Lautsprecher nahm Ikea aber wieder komplett zurück. Statt 129 Euro zahlen Kunden jetzt wieder den alten Preis von 99,99 Euro.