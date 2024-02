Für 19,99 Euro: Aldi verkauft einen Alleskönner für die eigene Gesundheit

Mit Schwung in ein gesünderes Leben: Hula-Hoop-Reifen sind echte Alleskönner. Sie helfen beim Abnehmen, sind gut für den Rücken und aktivieren das Herz-Kreislauf-System. Bei Aldi wird aktuell ein ganz besonderer Hula-Hoop-Reifen verkauft. Der kostet 19,99 Euro und hat einige Tricks auf Lager, die ihn von der Konkurrenz abheben.

Aldi verkauft smarten Hula-Hoop-Reifen für 19,99 Euro

Für 19,99 Euro (jetzt im Aldi-Onlineshop ansehen) verkauft der Discounter einen smarten Hula-Hoop-Reifen. An Versandkosten kommen noch 5,95 Euro hinzu. Erhältlich ist das Fitnessgerät in den Farben Hellgrau oder Grün.

Wer glaubt, Hula-Hoop-Reifen seien nur Kinderspielzeug, irrt sich gewaltig. Die positive Wirkung von Hula-Hoop-Reifen auf die Gesundheit ist landläufig bekannt.

Laut den Gesundheitsexperten der AOK verbrennen 30 Minuten Hula-Hoop-Training zwischen 200 und 300 Kalorien (Quelle: AOK). Das ist mehr als beim Fahrradfahren verbrannt wird.

Darüber hinaus mobilisiert das Training am Hula-Hoop-Reifen die Wirbelsäule, was Rückenschmerzen vorbeugen oder lindern kann. Bauch- und Rückenmuskulatur werden gekräftigt und das Herz-Kreislauf-System kommt in Schwung.

Das ist aber noch nicht alles: Ebenso wird die Koordination unterstützt und die eigene Balance ausgebaut sowie die inneren Organe stimuliert. Das kann zum Beispiel den Stoffwechsel antreiben. Zudem wird durch den Hula-Hoop-Reifen auch die Haut massiert. Genau darauf setzt unter anderem auch der smarte Hula-Hoop-Reifen bei Aldi.

Durch flexible Silikonpads ermöglicht er eine 360-Grad-Massage beim Training. Dank der integrierten Zählfunktion mit Timer muss man sich die Umdrehungen auch nicht selbst merken. Im Taillenumfang ist der Hula-Hoop-Reifen von 60 bis 105 cm einstellbar.

Für wen lohnt sich der Hula-Hoop-Reifen bei Aldi?

Mit dem Hula-Hoop-Reifen bekommt man ein effektives Ganzkörpertraining, das beim Abnehmen hilft und die Gesundheit fördert. Teure Gebühren fürs Fitnessstudio und den mühseligen Weg dorthin erspart man sich ebenso, da das Training im eigenen Zuhause stattfinden kann. Der Aldi-Preis in Höhe von 19,99 Euro (jetzt im Aldi-Onlineshop ansehen) ist gut. Vergleichbare Produkte kosten bei Amazon oft deutlich mehr.

