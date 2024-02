Für 32,95 Euro: Amazon verkauft einen Schlüsselbund, der mehrere Probleme löst

Wer viele Schlüssel mit sich tragen muss, kennt das: Der Schlüsselbund beult die Hose aus, sorgt für lästige Geräusche beim Gehen und zerkratzt im schlimmsten Fall sogar das Handy-Display. Die Lösung für das Problem gibt es bei Amazon. Beim Onlinehändler wird ein Schlüsselbund verkauft, der für 32,95 Euro mehrere Probleme löst.

Amazon verkauft Schlüsselhalter für 32,95 Euro

Ordnung in die Hosentasche bringt der Schlüsselhalter vom deutschen Unternehmen Carbocage, der für 32,95 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bei Amazon verkauft wird. Aktuell gibt es außerdem einen 10-Prozent-Gutschein, mit dem man nochmals sparen kann. Der Schlüsselhalter macht Schluss mit dem Schlüssel-Chaos und hält bis zu 14 Schlüssel übersichtlich, platzsparend und griffbereit zusammen.

Schlüsselhalter für bis zu 14 Schlüssel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 15:58 Uhr

Im Gegensatz zu einem klassischen Schlüsselbund werden die Schlüssel nicht in einen Schlüsselring eingehängt, sondern in den Schlüsselhalter gelegt und im Anschluss mit Schrauben fixiert. So sind die Schlüssel immer übersichtlich sortiert und mit einem Dreh griffbereit.

Edelstahl-Schrauben mit einer Länge von 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm sind im Lieferumfang enthalten. Somit kann der Schlüsselhalter auf die erforderliche Dicke angepasst werden. Das zur Montage nötige Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang dabei.

Praktisch für Autofahrer ist die Öse am Schlüsselhalter. Dort kann bei Bedarf der Autoschlüssel oder auch ein AirTag angehangen werden. Dank Carbon-Gehäuse fällt der Schlüsselhalter mit 14 Gramm auch kaum ins Gewicht.

Für wen lohnt sich der Schlüsselhalter bei Amazon?

Günstig ist der Schlüsselhalter zwar nicht, dafür schützt er aber vor zerkratzten Handy-Displays, Rissen in der Hosentasche und ist übersichtlicher und platzsparender als ein klassischer Schlüsselbund. Wer Ordnung in der Hosentasche will, kann hier zugreifen. Die Amazon-Bewertungen mit 4,3 von 5 Sternen sprechen eine klare Sprache.

Günstigere Alternativen

Günstiger sind diese Schlüsselhalter. Sie sind aus Leder oder bieten Extras wie eine Taschenlampe zum Anhängen.

Schlüsselhalter für 1 bis 6 Schlüssel aus Leder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 16:00 Uhr

Schlüsselhalter für bis zu 12 Schlüsse + Taschenlampe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 16:01 Uhr

