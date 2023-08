Dank zahlreicher Steam-Sales müsst ihr für Gaming-Hits auf dem PC nur selten den Vollpreis zahlen. Jetzt ist ein echter RPG-Dauerbrenner deutlich im Preis reduziert, der euch Hunderte Stunden beschäftigen wird.

The Elder Scrolls V: Skyrim Facts

Rollenspiel-König jetzt günstig auf Steam

Es ist kaum zu glauben, dass The Elder Scrolls 5: Skyrim neben dem PC ursprünglich für die PS3 und Xbox 360 erscheinen ist. Das Fantasy-Rollenspiel vom Entwickler Bethesda ist auch mehr als 10 Jahre nach Release nicht totzukriegen. Der Steam-Sommer-Sale gibt euch jetzt die perfekte Gelegenheit, um euch den Gaming-Dauerbrenner für eure Bibliothek zu sichern. Das RPG ist um 75 Prozent reduziert und kostet lediglich 9,99 Euro. Lange solltet ihr allerdings nicht mehr zögern. Das Angebot endet am 16. August.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Bethesda Game Studios

Skyrim ist allerdings nicht gleich Skyrim. Bei der im Preis reduzierten Version handelt es sich um die 2016 erschienene Special Edition, die grafisch leicht aufgehübscht wurde. Außerdem sind auch die beiden großen Erweiterungen Dawnguard und Dragonborn enthalten. Wenn ihr bisher nur auf dem PC gezockt habt, lohnt sich die PC-Version allein für die unzähligen Mods, an denen die Community im letzten Jahrzehnt gearbeitet hat. Sie verbessern das Inventar-System oder verwandeln alle Drachen in Thomas, die kleine Lokomotive. Es ist also für jeden etwas dabei.

Bethesda-RPGs sind auf Steam besonders billig

Wenn ihr gerade im Rollenspiel-Fieber seid, bietet der Sommer-Sale noch viele weitere Gelegenheit zum Sparen. Das Bundle mit den letzten drei Spielen der The-Elder-Scrolls-Reihe ist aktuell um 75 Prozent reduziert und kostet gerade mal 18,87 Euro. Wenn ihr keine Lust mehr auf Fantasy habt, könnt ihr außerdem Fallout 4 für nur 6,59 Euro abstauben.

Fallout 4 Bethesda Game Studios

Für die Skyrim Special Edition gibt es auch ein Upgrade zur Feier des 10-äjhrigen Jubiläums des Spiels. Das Anniversary Upgrade erweitert das Spiel um zahlreiche Dungeons, Bosse, Waffen, Zauber und mehr. Die Inhalte stammen aus dem Creation Club und wurden teilweise von Fans erstellt. Das Upgrade ist um 50 Prozent reduziert und kostet aktuell 9,99 Euro.