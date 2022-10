Wohl in Vorbereitung auf das Pixel Tablet hat Google für den Chrome-Browser einige Verbesserungen eingeführt. Besitzer von Android-Tablets dürfen sich unter anderem über Neuerungen beim Multitasking freuen. Weitere Funktionen sind in Arbeit.

Google Chrome: Neue Funktionen für Android-Tablets

Google arbeitet an einem eigenen Android-Tablet, das wahrscheinlich im kommenden Jahr auf den Markt kommt. Damit der Chrome-Browser auf dem Gerät – und auch auf allen anderen Android-Tablets – eine gute Figur abgibt, hat Google jetzt neue Funktionen für die App bereitgestellt.

Im Mittelpunkt des Updates für den Chrome-Browser steht ein verbessertes Multitasking, das für ein effizienteres Arbeiten sorgen soll. So wird es unter anderem einfacher gemacht, zwischen Tabs zu wechseln. Falls oft zwischen zwei Tabs gewechselt wird, bietet das neue Update eine Funktion zum automatischen Zurückblättern an. Nutzer müssen dazu über die Omnibox von Chrome streichen. Außerdem blendet Google die Schaltfläche zum Schließen des Browsers aus, wenn viele Tabs geöffnet sind. So wird verhindert, dass Nutzer versehentlich alle Tabs schließen.

Darüber hinaus wird das Teilen und Speichern von Inhalten aus Chrome heraus einfacher. Nutzer können Bilder, Texte und Links in andere Apps wie Gmail, Google Fotos oder Google Keep per Drag-and-Drop verschieben. Allerdings unterstützen nicht alle Android-Apps diese Funktion.

Anders als zuvor bietet der Browser jetzt zudem die Option an, immer die Desktop-Variante einer Webseite anzufordern (Quelle: Google). Gerade bei größeren Bildschirmen kann das Sinn ergeben.

Auch auf dem Redmi Pad stehen die neuen Chrome-Features bereit:

Google Chrome: Tabgruppen für Tablets kommen

Google hat neben dem Update selbst noch eine kleine Vorschau auf künftige Funktionen gegeben. So sollen zum Beispiel die vom Desktop bekannten Tabgruppen auch für Android-Tablets eingeführt werden. Wann das der Fall sein wird, hat Google noch nicht verraten.