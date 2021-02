Wer Besitzer von AirPods und einer Apple Watch ist, darf sich jetzt über eine bequeme Erleichterung des Alltags freuen. Zubehörhersteller Satechi hat ein cleveres Ladegerät vorgestellt, womit sich beide Geräte aufladen lassen. Ein Fragezeichen bleibt jedoch.

Satechi hat sich zu einer feste Größe auf dem Gebiet der Zubehörhersteller für Apple entwickelt. Nachdem das Unternehmen bereits vor kurzem eine pfiffige Ladelösung für iPhone, iPad und AirPods vorgestellt hat, widmet man sich jetzt der Apple Watch – aber mit einem sprichwörtlichen Twist.

Satechi stellt Ladegerät für Apple Watch und AirPods vor

Ein neues drahtloses Ladegerät soll Ordnung ins Chaos bringen und sowohl Apple Watch als auch AirPods wieder mit Saft versorgen. Auf der einen Seite ist eine Ladeschale für die Smartwatch verbaut, auf der anderen Seite das Gegenstück für die In-Ear-Kopfhörer von Apple. Das Ladegerät selbst erhält seinen Strom über den integrierten USB-C-Stecker. In einem Video zeigt Satechi, wie das neue Multi-Ladegerät für Apple Watch und AirPods funktioniert:

Besonders die kompakte Größe ist bei Satechis Ladelösung hervorzuheben. Damit könnte der Gerät der ideale Begleiter für Geschäftsleute, Studenten oder andere Apple-Nutzer sein, die oft und lange unterwegs sind. Viel Platz in Aktentasche oder Rucksack beansprucht das Ladegerät nicht. Dank USB-C-Stecker versteht sich das Ladegerät auch spielend mit MacBooks, aktuellen iPad-Pro-Modellen oder dem iPad Air 4.

Exklusiver Vertrieb über Apples Onlineshop

Laut The Verge soll Satechis multifunktionales Ladegerät für Apple Watch und AirPods exklusiv über Apples eigenen Onlineshop vertrieben werden. In den USA wird das Ladegerät für 49,95 US-Dollar angeboten, was umgerechnet rund 41 Euro wären. Ob und wann Satechi und Apple den praktischen Alltagshelfer auch in Deutschland anbieten, ist bislang nicht bekannt. Wer nicht warten möchte und ohnehin nur auf der Suche nach einer günstigen Alternative für das originale magnetische Ladedock der Apple Watch ist, kann seit kurzem auch bei Anker fündig werden.