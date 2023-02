Gamer hatten inzwischen über zwei Jahre Zeit, um sich eine PlayStation 5 zuzulegen. Zumindest theoretisch. Jetzt nähern sich die Startschwierigkeiten der Konsole jedoch ihrem Ende – und für die PS5 geht es jetzt erst richtig los.

Sony zeigt großen Erfolg der PS5

In einem neuen Quartalsbericht stellt Sony die Verkaufszahlen der PlayStation 5 vor. Das Q3 2022 deckt dabei die Monate Oktober, November und Dezember ab. In dieser Zeit sind 7,1 Millionen PS5-Konsolen über die reale und virtuelle Ladentheke gewandert. Ein gewaltiger Erfolg für Sony: Ein Jahr zuvor waren es lediglich 3,9 Millionen Konsolen.

Damit hat Sony die Verkaufszahlen im Weihnachtsgeschäft 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Vom Launch der Konsole bis zum 31. Dezember 2022 wurden dadurch jetzt 32,1 Millionen Konsolen an den Gamer gebracht. Ein ausschlaggebender Grund für die positive Entwicklung dürfte sein, dass die Konsolenknappheit jetzt langsam zu Ende geht. Sony-Chef Jim Ryan verspricht sogar noch mehr Verbesserungen. In Zukunft soll es demnach viel leichter werden, an eine PS5 zu kommen (Quelle: Sony).

God of War ist Sonys größter Stolz

Der aktuelle Quartalsbericht verrät außerdem, dass God of War Ragnarök der mächtigste Goldesel der PS5 ist. In den ersten 10 Wochen nach Release wurden mehr als 11 Millionen Exemplare verkauft. Kratos’ Abenteuer ist damit die erfolgreichste Eigenproduktion für die PlayStation aller Zeiten. Für dieses Jahr rechnet Sony mit einem großen Erfolg für Marvel’s Spider-Man 2.

Insgesamt sind die Software-Verkäufe allerdings von 92,7 Millionen verkauften Spiele im Vorjahr auf 86,6 Millionen gesunken. Ebenso stagniert auch die Zahl der PlayStation-Plus-Abonnenten. Im Q3 2021 haben noch 48 Millionen Spieler für den Abo-Service bezahlt. 2022 waren es nur noch 46,4 Millionen. Dafür sind die monatlichen Nutzer im Playstation Network leicht gestiegen.