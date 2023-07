Anime- und Manga-Fans müssen diese Videospielumsetzung auf jeden Fall im Auge behalten. Die Rede ist von Sand Land. Die Manga-Vorlage genießt Kultstatus und stammt aus der Feder von Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama. Wir zeigen euch den ersten Trailer.

Nach 23 Jahren: Kult-Manga erhält Videospiel

Beinharte Dragon-Ball-Fans haben mit Sicherheit schon einmal von Sand Land gehört. Verantwortlich für den Manga aus dem Jahr 2000 ist niemand Geringeres als Akira Toriyama, der Erfinder von Dragon Ball. Die Geschichte ist recht kurz, da sie nur aus einem Band besteht, aber nichtsdestotrotz bekommt der One Shot in diesem Jahr einen Kinofilm spendiert.

Damit aber noch nicht genug! In naher Zukunft soll Sand Land auch ein eigenes Videospiel erhalten. Den ersten Trailer zum gleichnamigen Game könnt ihr euch hier ansehen:

Sand Land - Announcement Trailer | PS5 & PS4 Games

Das müsst ihr über Sand Land wissen

In dem Action-RPG Sand Land schlüpft in die Rolle von Beelzebub, dem Sohn des Teufels, und erkundet mit ihm eine riesige Wüsten-Welt. Eure Feinde verprügelt ihr dabei mir rohen Fäusten oder aber ihr nehmt sie mit eurem Panzer aufs Korn.

Die Fans sind jedenfalls begeistert vom Gameplay-Trailer und nicht wenige freuen sich darüber, dass diese fast vergessene Perle von Toriyama endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wann genau das Spiel erscheinen soll, ist allerdings vorerst nicht bekannt. Der Kinofilm wird jedoch schon im August in Japan starten. Ein Release in diesem Jahr wäre also durchaus sinnvoll.

Entwickelt wird das Action-RPG übrigens von den selben Leuten wie One Piece: Odyssey, welches Anfang des Jahres veröffentlicht wurde und bei Kritikern und Fans ziemlich gut ankam:

ONE PIECE ODYSSEY ILCA, Inc.

Sand Land erscheint aller Voraussicht nach für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC.

