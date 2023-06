Samsung-Smartwatches besitzen sehr viele Funktionen, die mehr oder weniger sinnvoll erscheinen. Jetzt soll das südkoreanische Unternehmen aber an einer wirklich revolutionären Funktion arbeiten, die in zukünftigen Smartwatches zum Einsatz kommen würde. Es geht um Kalorien, die ihr täglich zu euch nehmt.

Samsung Electronics Facts

Samsung will Kalorien-Zuführung per Smartwatch messen

Viele Smartwatches können verbrannte Kalorien anzeigen. Dabei werden verschiedenste Werte analysiert. Die zugeführten Kalorien, die ihr über den Tag hinweg aufnehmt, müsst ihr bisher manuell eintragen. Also jedes Mal, wenn ihr etwas esst, müsst ihr die Kalorien berechnen und könnt diese in Apps eintragen. Doch das ist sehr umständlich und genau das will Samsung zukünftig ändern.

Laut eines nun aufgetauchten Patents will Samsung nämlich per Smartwatch die zugeführten Kalorien automatisch messen (Quelle: USPTO). Immer wenn ihr etwas esst oder trinkt, sollen so automatisch die zugeführten Kalorien erkannt und gespeichert werden. Das wäre eine wirklich revolutionäre Funktion, wenn ihr im Training seid oder euch fit halten wollt. Ihr würdet nie wieder vergessen etwas einzutragen und es würden auch keine Ergebnisse mehr verfälscht.

Die große Frage wird sein, wie genau diese Messung funktioniert. Am Ende kann die Uhr erst etwas messen, wenn sich die zugeführten Kalorien auch im Körper verteilt haben. Es wird also sehr spannend sein zu sehen, wie Samsung diese Funktion wirklich umsetzt.

Das sind die aktuellen Samsung-Smartwatches:

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Ein Pro steht vor der Tür! Abonniere uns

auf YouTube

Alte Samsung-Uhren gehen leer aus

Das neue Kalorien-Feature wird laut aktuellen Informationen wohl nur für kommende Galaxy-Smartwatches erhältlich sein, da ein komplett neuer Sensor verbaut werden muss. Wollt ihr die Funktion also nutzen, werdet ihr früher oder später auf eine neue Uhr umsteigen müssen. Ob die Funktion bereits mit der Galaxy Watch 6 eingeführt wird, bleibt abzuwarten. Das Patent ist erst im Mai 2023 aufgetaucht. Vermutlich wird es noch etwas länger dauern, bis eine Samsung-Smartwatch automatisch zugeführte Kalorien erkennen kann.