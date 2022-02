Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Diese Woche kommen Fans von Survival-Spielen voll auf ihre Kosten. Baut euch ein neues Leben auf.

Epic Games Store Facts

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Das aktuelle Gratis-Game

Windbound

Bei Windbound handelt es sich um ein hübsches Survival-RPG. Nach einem Schiffbruch müsst ihr eine unbekannte Insel erkunden, euch anpassen und überleben.

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle der Kriegerin Kara. Auf hoher See geriet sie in einen schweren Sturm und wurde von ihrem Stamm getrennt. Erkundet die Verbotenen Inseln, findet Nahrung, baut euch Werkzeuge und löst das Geheimnis hinter den Ruinen – vielleicht findet ihr mehr als nur euren Weg nach Hause.

Dieses Spiel könnt ihr euch bis zum 17. Februar 2022 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Das kommende Gratis-Game

Brothers - A Tale of Two Sons

In diesem Abenteuer-Spiel begleitet ihr zwei Brüder auf einer epischen Märchenreise.

Brothers: A Tale of Two Sons Launch Trailer

In Brothers - A Tale of Two Sons schlüpft ihr gleichzeitig in die Rolle beider Brüder und erlebt so ein Koop-Spiel im Einzelspielermodus. Löst Rätsel, erkundet abwechslungsreiche Schauplätze und setzt euch gegen gefährliche Bosse durch.

Dieses Spiel könnt ihr euch ab dem 17. Februar um 17 Uhr kostenlos sichern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).