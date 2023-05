Wer sich auf der Nintendo Switch ordentlich Angst einjagen lassen will, der sollte sich folgendes Sonderangebot nicht entgehen lassen: Für nur 3,74 Euro bekommt ihr nämlich derzeit Outlast: Bundle of Terror.

Ein Muss für Horrorfans und Switch-Besitzer

Obwohl Nintendos Hybrid-Konsole vor allem für kinderfreundliche Spiele wie Super Mario, Kirby oder The Legend of Zelda bekannt ist, gibt es auf der Switch auch ein paar richtig geniale Horrorschocker! Dazu gehört zum Beispiel Outlast.

Das Horrorspiel erschien 2013 für den PC und hat sich in den letzten 10 Jahren zu einem echten Muss für Horrorfans entwickelt. Falls ihr den Schocker bisher verpasst habt, dann könnt ihr jetzt ein unschlagbares Angebot wahrnehmen: Im Nintendo eShop bekommt ihr das sogenannte Bundle of Terror nämlich aktuell für schlappe 3,74 Euro.

Enthalt ist dabei nicht nur der erste Teil, sondern auch der DLC Outlast: Whistleblower. Regulär würde euch das Paket 24,99 Euro kosten. Der Deal gilt noch bis zum 1. Juni 2023.

Der zweite Teil ist zwar leider nicht enthalten, aber ebenfalls im eShop reduziert. Kostenpunkt: 4,49 Euro.

Outlast feiert Comeback auf Steam

Das die beiden Spiele derzeit im Sale sind, ist übrigens kein Zufall. Entwickler Red Barrels hat am 18. Mai 2023 The Outlast Trials veröffentlicht – das erste Spin-Off der Reihe und in erster Linie ein großer Multiplayer-Spaß.

The Outlast Trials Red Barrels

In dem Early-Access-Spiel tretet ihr alleine oder aber im besten Fall mit Freunden gegen die KI an. Es geht darum tödliche Prüfungen zu überleben, die an Horrorfilme wie SAW angelehnt sind.

Das Konzept ist bereits jetzt ein großer Erfolg auf Steam und hat das Spiel kurz nach Release in die Charts katapultiert.

Red Barrels plant das Spiel auch für die Konsolen zu veröffentlichen. Ob das Spiel allerdings auch für die Switch erscheint, ist derzeit fraglich.