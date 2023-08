Für Prime-Mitglieder kostenfrei: Amazon krallt sich dicken Blockbuster

Amazons Prime-Mitglieder haben die Chance unzählige Serien und Filme zu sehen. Für Neuzugänge bei Amazon Prime Video innerhalb der Flatrate muss nichts gezahlt werden. Jetzt gesellt sich ein dicker Blockbuster aus dem letzten Jahr hinzu, an dem sicherlich nicht nur Comic-Fans ihre Freude haben.

Am 19. August 2023 nahm Amazon für die Prime-Video-Flatrate einen Kinohit aus dem letzten Jahr ins Programm. Es ist die Neuverfilmung eines echten Comic-Klassikers. In „The Batman“ schlüpft nun erstmals Twilight-Star Robert Pattinson in die Rolle des dunklen Ritters. Zuletzt übernahm Ben Affleck diesen Job.

Düstere und sehenswerte Neuverfilmung: „The Batman“ bei Amazon Prime Video

Doch mit dem sogenannten „DC Extended Universe“ hat „The Batman“ nichts zu tun. Der Film steht für sich selbst und gilt als Startpunkt für eine neue Trilogie, nachdem schon Meister-Regisseur Christopher Nolan dem Comic-Helden seinen Stempel in den Jahren 2005, 2008 und 2012 erfolgreich aufdrückte. Die aktuelle Neuauflage wird dann im Oktober 2025 mit „The Batman Part II“ fortgesetzt.

„The Batman“ konnte zuvor nur bei Sky beziehungsweise dem dazugehörigen WOW im Abo gesehen werden. Seit dem 19. August dürfen aber auch Amazons Prime-Mitglieder ohne Aufpreis den Film endlich genießen (bei Amazon Prime Video sehen).

Die sehenswerte Neuverfilmung ist alles anders als bunt und heiter und wird schon jetzt dem Genre des „Film noir“ zugeordnet. Brutal, düster und pessimistisch.

Qualitativer und finanzieller Erfolg

Das kommt bei Kritikern und Publikum gut an. Eine IMDb-Bewertung von 7,8 ist nachweislich ein solides und gutes Ergebnis.

Noch eine Spur besser fällt das Votum bei Rotten Tomatoes aus – 85 Prozent gibt es von den Profis und 87 Prozent Zustimmung von den Zuschauern. Entsprechend positiv ließt sich da das Resümee (übersetzt): „Der düstere, knallharte und fesselnde Super-Noir-Film The Batman gehört zu den trostlosesten – und aufregendsten – Live-Action-Filmen des Dunklen Ritters.“ Ein großer Erfolg für Regisseur Matt Reeves.

Die Fortsetzung wirft schon einen Schatten:

Apropos Erfolg: An den Kinokassen spielte „The Batman“ im letzten Jahr weltweit über 770 Millionen US-Dollar ein und schlägt damit sogar den Marvel-Blockbuster „Thor: Love and Thunder“. Genug für das Filmstudio, um die schon erwähnte Fortsetzung abzunicken.