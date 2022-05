Im Herbst des letzten Jahres gab es bereits erstes Gameplay zu God of War Ragnarök zu sehen, nun hat Entwickler Santa Monica Studios ein paar weitere Informationen zum kommenden Action-Hit für die PS4 & PS5 verraten und setzt damit ein wichtiges Zeichen für die gesamte Spielebranche.

God of War Ragnarök bekommt massig Barrierefreiheits-Optionen

Mit der Neuauflage von God of War hat Sony 2018 einen echten Volltreffer gelandet, der bis heute ganz weit oben in der Bestseller-Liste des PlayStation Store zu finden ist. Noch in diesem Jahr soll der Nachfolger God of War Ragnarök für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Nun haben die Santa Monica Studios, die an der Entwicklung des Nachfolgers arbeiten, einen Blogeintrag auf der offiziellen PlayStation-Webseite veröffentlicht, der einige interessante Informationen zu kommenden Action-Hit enthält. So soll God of War Ragnarök über 60 Barrierefreiheitsoptionen bieten, mit denen Spieler sich das Gameplay auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden können – und damit machen die Entwickler einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung.

So sollen Funktionen, die für die PC-Version von God of War entwickelt wurden, auch in God of War Ragnarök zu finden sein, etwa ein automatischer Sprint oder ein dauerhaft eingeblendetes Fadenkreuz, das dabei helfen soll, Motion Sickness zu verringern. Zudem können die Spieler bei vielen Gameplay-Features wie dem Blocken oder dem Anvisieren auswählen, ob sie zum Aktivieren die Taste nur einmal drücken oder aber halten müssen.

Lust darauf, einen ersten Blick in God od War Ragnarök zu werfen? Ein paar Minuten aus dem Spiel gibt es bereits zu sehen:

Viele weitere Hilfs-Optionen stehen zur Verfügung

Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs. Zusätzliche Navigations- und Bewegungshilfen, ein Hochkontrast-Modus, der Spielfiguren klar farblich hervorhebt und visuelle Audiohinweise gehören ebenfalls zu den Barrierefreiheitsoptionen.

Die Größe von Untertiteln und deren Farbe sollen auch frei angepasst werden können. Zur besseren Lesbarkeit können Spieler zudem den Text-Hintergrund abdunkeln oder unscharf stellen (Quelle: PlayStation Blog).

Die eigene und gegnerische Spielfiguren werden im Hochkontrastmodus ganz klar farblich markiert und heben sich stark voneinander ab. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Die neuen Optionen helfen nicht nur Spielern mit körperlichen Einschränkungen, sondern bieten allen schlichtweg mehr Optionen zur Individualisierung ihrer Spielerfahrung. Außerdem dürften die Entwickler damit vielen Spielern einen Zugang zur Reihe gewähren, der ihnen vorher nicht möglich war. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass das Studio hinter God of War Ragnarök diesen Weg einschlägt und hoffen, dass weitere Entwickler ihnen folgen werden.