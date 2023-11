Für Steam-Spieler kostenlos: Strategie-Geheimtipp begeistert Fans

In einem neuen Echtzeitstrategiespiel auf Steam müsst ihr eine Zivilisation zwischen den Sternen aufbauen. Das Beste daran: Planet S ist komplett kostenlos. Die Fans zeigen sich von dem Geheimtipp begeistert. 91 Prozent der Spieler lassen eine positive Bewertung da.

Kostenloser Steam-Hit: Spieler feiern Strategie-Geheimtipp

Strategie- und Aufbau-Fans können sich auf einen neuen Steam-Geheimtipp freuen. Planet S ist am 28. Oktober 2023 erschienen und lässt euch eine Zivilisation im All aufbauen. Das komplett kostenlose Echtzeitstrategiespiel kommt auch bei den Steam-Spielern gut an. 91 Prozent der mehr als 900 Bewertungen fallen positiv aus.

In Planet S startet ihr in einem prozedural generierten Sonnensystem aus bis zu 14 Planeten, die wiederum mit unterschiedlichen Biomen und Ressourcen daherkommen. Ziel ist es, zuerst eine Stadt aufzubauen und sich dann langsam im ganzen System auszubreiten. Mehr Bewohner bedeuten gleichzeitig neue und komplexere Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen.

Planet S TeamJA

Schaut euch hier den Trailer für Planet S an:

Planet S: Release Trailer

Wissenschaft oder Krieg: Planet S lässt euch entscheiden

Ein Alleinstellungsmerkmal von Planet S ist, dass ihr euch mit dem Aufbruch in die zweite Bevölkerungsstufe entscheiden müsst: Entweder folgt ihr dem Pfad der Wissenschaft oder dem des Krieges. Diese Entscheidung bestimmt, ob ihr lieber einen friedlichen oder einen militärischen Sieg erringen wollt. Beide Seiten kommen mit eigenen Boni und einzigartigen Gebäuden. Planet S lässt sich darüber hinaus auch im Multiplayer mit bis zu drei Freunden spielen.

In den Steam-Rezensionen wird Planet S sowohl mit Anno, Civilization, Dyson Sphere Program und Factorio verglichen. Vor allem der Fakt, dass der Strategie-Hit komplett kostenlos ist, fällt schwer ins Gewicht. Mehrere Fans sind der Meinung, dass Planet S besser ausgearbeitet ist als viele Spiele, die zum Vollpreis verkauft werden.

