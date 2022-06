Ein iPhone für kleines Geld: Diesen Wunsch erfüllt ab Donnerstag Aldi Nord. Der Discounter bietet ein aktuelles Modell für unter 300 Euro an. Obendrauf gibt es außerdem ein Startset von Aldi Talk mit 10-Euro-Startguthaben. GIGA erklärt, für wen sich das Angebot lohnt.

Früher unvorstellbar, heute gang und gäbe: iPhones bei Aldi. In regelmäßigen Abständen bietet der bekannte Discounter das Kult-Handy aus dem Hause Apple an. In aller Regel handelt es sich hier aber um veraltete Modelle, die schon nah dem Lebensende sind. Beim aktuellen Angebot von Aldi Nord ist das aber anders.

iPhone SE (2020) für 299 Euro bei Aldi Nord

Bei Aldi Nord gibt es das iPhone SE (2020) für unter 300 Euro (Bildquelle: Aldi Nord)

Ab kommenden Donnerstag (30.6.) bietet Aldi Nord das iPhone SE 2020 für nur 299 Euro an. Lediglich zwei Jahre hat das iPhone SE (2020) auf dem Buckel, Apple brachte die Neuauflage der günstigen SE-Reihe im Frühjahr 2020 auf den Markt.

Entsprechend aktuell ist auch die Hardware im Inneren: Der leistungsstarke A13-Chip und 3 GB RAM sorgen für eine flotte Performance, selbst aufwändige 3D-Spiele meistert das iPhone SE (2020) mühelos. Hinzu kommt Apples bekannt langer Softwaresupport, der bei diesem Modell noch mehrere Jahre andauern dürfte. Kompromisse müssen Käufer hingegen beim Design eingehen, das mit Homebutton und breiten Bildschirmrändern etwas in die Jahre gekommen erscheint.

Über alle weiteren Vor- und Nachteile informiert unser Test zum iPhone SE 2020:

iPhone SE (2020) im Test: Ein kleines Energiebündel

auf YouTube

Aldi verkauft Gebrauchtware

Wichtig zu wissen: Aldi Nord verkauft das iPhone SE (2020) als „refurbished“, darunter versteht man generalüberholte und aufbereitete Gebrauchtgeräte. Meist handelt es sich um Rückläufer, Ausstellungsstücke oder Ähnliches. Die Geräte werden gereinigt, auf Funktion überprüft und befinden sich in der Regel in einem guten Zustand. Das sollte man vor dem Kauf wissen.

Das iPhone SE (2020) zum Preis von 299 Euro gibt es ab 30.6.2022 nur in den Filialen von Aldi Nord. Im Lieferumfang enthalten ist auch Starterset von Aldi Talk mit 10-Euro-Startguthaben.