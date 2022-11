In nicht ganz einem Monat erscheint mit Dragonflight die neueste Erweiterung für World of Warcraft. Um euch die Wartezeit zu versüßen, verteilt Blizzard nun Geschenke, die ihr euch in Form von Twitch Drops sichern könnt.

WoW - World of Warcraft Facts

WoW: Sichert euch ein seltenes Reittier und mehr

Bei dem Service Twitch Drops sind zahlreiche Spiele vertreten und für diese erhaltet ihr Goodies, wenn ihr bestimmte Streams für eine bestimmte Zeit schaut. World of Warcraft ist normalerweise nicht in dieser Liste, doch nun ist das MMORPG dabei und ihr könnt euch neben dem seltenen Reittier Teufelsdrache noch weitere Goodies sichern (Quelle: Blizzard).

Früher war der Teufelsdrache lediglich über TCG-Karten erhältlich und war sehr selten, weswegen dieser und andere Items oft teuer bei eBay verkauft werden. Nun könnt ihr ihn euch sichern und ihr müsst dafür nicht einmal viel machen. Das Event ist in verschiedene Drops eingeteilt:

Drop 1: Vier Stunden Dragonflight-Inhalte ansehen

Start: 15. November 2022 um 19 Uhr

Ende: 18. November 2022 um 8:59 Uhr

Belohnung: Haustier Papierdrachen

Drop 2: Vier Stunden Dragonflight-Inhalte ansehen

Start: 28. November 2022 um 19 Uhr

Ende: 1. Dezember 2022 um 8:59 Uhr

Belohnung: Reittier Teufelsdrache

Drop 3: Zwei Stunden Dragonflight-Inhalte ansehen

Start: 13. Dezember 2022 um 19 Uhr

Ende: 29. Dezember 2022 um 8:59 Uhr

Belohnung: Festliches Spielzeug Dauerhaftes lila Feuerwerk

Extra: Wenn ihr dazu bereit seid, etwas Geld zu investieren, könnt ihr euch vom 28. November um 19 Uhr bis zum 13. Dezember um 8:59 Uhr zusätzlich das niedliche Haustier Erntegolem Ichabod sichern. Besucht dafür den Twitch-Kanal eures liebsten WoW-Streamers und verschenkt dort zwei Twitch-Abonnements.

Der entsprechende Streamer muss die Drops natürlich auch aktiviert haben. Vergesst außerdem nicht, euren Twitch-Account zu verbinden.

Ihr wisst nicht, was ihr bis zum Release spielen sollt? Wir haben Vorschläge:

9 Must Plays im November 2022 – Das Spielejahr kommt richtig in Fahrt Abonniere uns

auf YouTube

Wann erscheint Dragonflight für World of Warcraft?

Ihr müsst euch nur noch ein paar Wochen gedulden. Die neueste Erweiterung erscheint bereits am 28. November 2022.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.