Als weltgrößter Smartphone-Hersteller kümmert es Samsung normalerweise nicht, was die Konkurrenz so treibt. Umso überraschender, wenn die Südkoreaner als Reaktion darauf ihre eigenen Pläne über den Haufen werfen. Bei der nächsten Smartphone-Vorstellung scheint genau das der Fall zu sein. Grund ist wohl niemand geringeres als Google.

Samsung Electronics Facts

Es ist eine ungewohnte Situation, der sich Samsung 2023 gegenübersieht. Seit Jahren dominiert der Hersteller den Markt der Falt-Handys. Wer eines der zukunftsträchtigen Smartphones möchte, kommt an Samsung kaum vorbei. In diesem Jahr schläft die Konkurrenz aber nicht. Neben chinesischen Herstellern wie etwa Honor will auch Google ein Falt-Handy präsentieren. Das zwingt Samsung nun offenbar zu einem ungewöhnlichen Schritt.

Samsung soll Vorstellung des Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 vorziehen

Die Vorstellung des Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 soll vorgezogen werden. Bislang wurde die Präsentation im August erwartet, was auch zu Samsung bisherigem Launch-Zyklus gepasst hätte. Zum Vergleich: Die beiden Vorgänger stellte der Hersteller auf einem Unpackend Event am 10. August des vorigen Jahres vor.

Für die neueste Generation von Samsungs faltbaren Telefonen ist nun ein Termin Ende Juli im Gespräch. Die Kollegen von SamMobile tippen auf den Zeitraum zwischen 25. und 27. Juli 2023.

Grund für das Vorziehen könnte niemand geringeres als Google sein. Am 10. Mai soll der US-Konzern mit dem Pixel Fold sein erstes Falt-Handy präsentieren. Der Verkauf soll unmittelbar darauf starten. Es liegt auf der Hand, dass Samsung der neuen Falt-Konkurrenz nicht allzu viel Vorsprung geben möchte und deshalb die Präsentation des Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 vorzieht.

Das aktuelle Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 im Video:

Samsung Galaxy Z Flip 4 & Z Fold 4: Eine Serie hat sich gefunden Abonniere uns

auf YouTube

Galaxy Buds 3 sollen ebenfalls präsentiert werden

Neben neuen Falt-Handys werden auf dem kommenden Unpacked Event unter anderem auch die Galaxy Buds 3 erwartet. Die ungewöhnlichen Galaxy Buds Live in Bohnen-Form soll Samsung hingegen nicht weiterführen.