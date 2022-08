Der 1. FC Köln spielt wieder international. In dieser Saison geht es zwar „nur“ in die „Conference League“, dennoch freuen sich die Köln-Fans auf einige Fußballfeste auf internationalem Boden. Ihr könnt heute zum Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Fehérvár FC im Live-Stream und TV einschalten. Aber wo kann man das Spiel kostenlos sehen?

RTL+ (ehemals TVNOW) Facts

Die Rechte für die TV-Übertragungen sind im Fußball breit gefächert. Die „Conference League“ darf RTL zeigen. Das Köln-Spiel heute seht ihr im Free-TV bei RTL. Falls ihr keinen TV-Anschluss habt oder Köln gegen Fehérvár im Live-Stream unterwegs sehen wollt, schaltet ihr über RTL+ ein. Der Streaming-Dienst ist kostenpflichtig, kann aber in den ersten 30 Tagen nach der Anmeldung gratis getestet werden.

Conferene League live: So sieht man 1. FC Köln – Fehérvár FC heute im Stream und TV

RTL+ bietet euch zum einen Zugang zu den Live-Streams der RTL-Sender, darunter RTL und Nitro, wo auch die „Conference League“ und „Europa League“ in dieser Saison übertragen werden. Zum anderen seht ihr hier einige Serien, Filme und Dokumentationen exklusiv. Auch viele Spiele im Europapokal werden beim Streaming-Dienst live gezeigt.

Wo kann man 1. FC Köln – Fehérvár FC im TV sehen? RTL zeigt den Europokalabend live im Free-TV. Ihr müsst also nicht nach dem Sender „Nitro“ auf der Fernbedienung suchen, sondern könnt direkt im Anschluss an die neue Folge von „GZSZ“ bei der Fußballübertragung einschalten.

RTL zeigt den Europokalabend live im Free-TV. Ihr müsst also nicht nach dem Sender „Nitro“ auf der Fernbedienung suchen, sondern könnt direkt im Anschluss an die neue Folge von „GZSZ“ bei der Fußballübertragung einschalten. Wo gibt es 1. FC Köln – Fehérvár FC im Live-Stream? Den RTL-Live-Stream gibt es im RTL-eigenen Streaming-Dienst RTL+. Der Dienst kostet 4,99 Euro im Monat. In den ersten 30 Tagen nach der Anmeldung könnt ihr kostenlos einschalten. Alternativ ist der TV-Sender RTL auch in den bekannten TV-Streaming-Diensten wie Zattoo und Waipu.TV enthalten.

Den RTL-Live-Stream gibt es im RTL-eigenen Streaming-Dienst RTL+. Der Dienst kostet 4,99 Euro im Monat. In den ersten 30 Tagen nach der Anmeldung könnt ihr kostenlos einschalten. Alternativ ist der TV-Sender RTL auch in den bekannten TV-Streaming-Diensten wie Zattoo und Waipu.TV enthalten. Wann geht die Übertragung los? Der Fußballabend beginnt im TV und Stream um 20:15 Uhr mit den Vorberichten zum Europapokalspiel. Der Anstoß zum Spiel erfolgt um 20:30 Uhr .

Der Fußballabend beginnt im TV und Stream um 20:15 Uhr mit den Vorberichten zum Europapokalspiel. Der Anstoß zum Spiel erfolgt um . Gibt es das Rückspiel auch im Free-TV? Na klar, RTL zeigt auch das Rückspiel am kommenden Donnerstag, den 25. August im Free-TV und in seinem Streaming-Dienst.

Falls ihr den Kommentator heute nicht hören mögt oder das Spiel bei RTL nicht anschauen könnt oder wollt, hört ihr die Übertragung von Köln gegen Fehérvár im kostenlosen Online-Radio: Zum FC-Radio.

Fußball heute: 1. FC Köln – Fehérvár FC in der Conference League – wo gibt es die TV-Übertragung?

Heute geht es für den 1. FC Köln in die Play-offs. Mit einem Sieg gegen den ungarischen Vertreter wird das Tor zur Gruppenphase geöffnet. Trainiert wird Fehérvár vom deutschen Coach Michael Boris. Nach drei Spieltagen stehen die Ungarn auf dem siebten Tabellenplatz in der heimischen Liga. Bekannte Spieler im Kader sind unter anderem Kenan Kodro, der 2018 für den 1. FSV Mainz in der Bundesliga kickte sowie Palkó Dárdai, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Spielers und Hertha-Trainers Pal Dárdai. Mit Marcel Heister steht auch ein deutscher Spieler im Kader des Teams. Heister schnürte in der Jugend für den SSV Reutlingen und die Zweitvertretung von 1899 Hoffenheim die Fußballschuhe.

Wissenswertes zum Spiel und zum heutigen Gegner von Köln im Video:

RTL wird an jedem Europapokalspieltag ein Spiel im Free-TV zeigen. Daneben kann man mit einem RTL-Plus-Zugang insgesamt acht verschiedene Spiele aus der Europa League und Conference League im Live-Stream einschalten. Köln ist der einzige deutsche Vertreter in der Conference League. Im größeren Bruder, der „Europa League“ spielen SC Freiburg und Union Berlin.

Heute Abend geht es mit der Fußballübertragung um 20:15 Uhr los. Ihr könnt bei 1. FC Köln gegen Fehérvár FC im Stream und TV bei RTL und RTL+ online einschalten.