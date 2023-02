Heute geht es in die Play-offs in der Europa League. Der deutsche Vertreter 1. FC Union Berlin, aktuell Tabellenzweiter in der Bundesliga, trifft auf das niederländische Traditionsteam Ajax Amsterdam. Ihr könnt das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und 1. FC Union Berlin im Live-Stream und TV mitverfolgen. Das Berlin-Spiel wird jedoch nicht im Free-TV übertragen. Einschalten könnt ihr bei RTL+ im Live-Stream online.

Die Rechte für die TV-Übertragungen sind im Fußball breit gefächert. Die Europa League zeigt in dieser Saison RTL. Einige Spiele werden nur exklusiv online übertragen, jeweils eine Partie wird donnerstags im Free-TV bei RTL oder Nitro gezeigt.

Heute, am Donnerstag, den 16. Februar wird der Hauptsender das Spiel von Bayer 04 Leverkusen gegen AS Monaco im Fernsehen zeigen. Die Übertragung startet um 20:35 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zur ersten Halbzeit erfolgt um 21:00 Uhr. Das Spiel von Union Berlin wird bereits um 18:45 Uhr ausgetragen. Hier könnt ihr im Live-Stream über RTL+ einschalten. Der Zugang ist kostenpflichtig, im ersten Monat kann man den Streaming-Dienst von RTL aber kostenlos testen. Alternativ bucht ihr den „Season Pass“. Damit könnt ihr alle RTL-Inhalte online 4 Monate lang zum Preis von 9,98 Euro statt 19,96 Euro ansehen.

Mit der RTL+-App könnt ihr die Fußball-Übertragungen auch am Android-Smartphone oder iPhone sowie auf verschiedenen Streaming-Geräten wie Fire TV ansehen. Alternativ ist der TV-Sender RTL auch in den bekannten TV-Streaming-Diensten wie Zattoo und Waipu.TV enthalten.

Fußball Europa League heute live bei RTL mit Union Berlin und Bayer Leverkusen

RTL+ bietet euch zum einen Zugang zu den Live-Streams der RTL-Sender, darunter RTL und Nitro, wo auch die „Conference League“ und „Europa League“ in dieser Saison übertragen werden. Zum anderen seht ihr hier einige Serien, Filme und Dokumentationen exklusiv sowie die Wiederholungen zahlreicher RTL-Sendungen. Auch viele weitere Spiele vom Europapokal werden beim Streaming-Dienst live gezeigt. Bis zu 8 Einzelübertragungen gibt es hier je Spieltag, dazu die Live-Konferenz. Mit RTL+ habt ihr auch Zugriff auf die Live-Streams der RTL-Sender. So seht ihr hier beide Spiele in der Europa League mit deutscher Beteiligung zwischen Bayer 04 Leverkusen und AS Monaco sowie Ajax Amsterdam und 1. FC Union Berlin. Die Rückspiele in den Europa-League-Playoffs findet bereits am kommenden Donnerstag, den 23. Februar 2023 statt.

1. FC Union Berlin gegen Ajax Amsterdam: Fußball Europa League heute live bei RTL Ajax Amsterdam stößt als Gruppendritter aus der Gruppenphase der Champions League zum Europa-League-Wettbewerb hinzu. Union Berlin konnte sich als Gruppenzweiter hinter dem belgischen Vertreter Union Saint-Gilles für die K.o.-Runde qualifizieren. SC Braga aus Portugal und Malmö FF aus Schweden konnte der Hauptstadtklub hinter sich lassen. Bayer Leverkusen hat im Vorjahr ebenfalls noch in der Königsklasse gespielt und landete hinter FC Porto und dem Überraschungsteam Club Brügge nur auf Rang 3. Immerhin konnte man den Gruppenfavoriten Atletico Madrid hinter sich lassen. AS Monaco duellierte sich in der Europa-League-Gruppenphase mit Ferencvaros Budapest, Trabzonspor und Roter Stern Belgrad. Heute könnt ihr zum langen Europapokalabend mit RTL+ im Live0-Stream einschalten: 18:45 Uhr: Ajax Amsterdam gegen 1. FC Union Berlin

21:00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen gegen AS Monaco (auch im Free-TV bei RTL) RTL im Live-Stream: 30 Tage gratis nutzen

