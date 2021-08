Der erste Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist gerade erst abgeklungen, da gibt es am heutigen Dienstag, den 17.August, gleich das nächste Highlight: Der DFL Supercup 2021 steht an. Ihr könnt das Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Live-Stream und TV verfolgen.

Doch wer zeigt die Übertragung heute Abend? Ihr könnt heute ab 19 Uhr live beim DFL-Supercup bei Sat.1 einschalten. Wer kein klassisches Fernsehen zuhause hat, sieht das Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Stream bei ran.de. Im Online-Stream gibt es dabei ein besonderes Extra für Fußball-Fans. Den Sat.1-Live-Stream könnt ihr im Browser und über die Apps des Senders ansehen oder bei den bekannten Streaming-Diensten wie Joyn finden. Bei Sat.1 kommentiert Wolff-Christoph Fuss.

Sky-Kunden können ebenfalls bei Sky Bundesliga 1 zu Borussia Dortmund – Bayern München einschalten. Dort gibt es die Übertragung in UHD-Qualität. Als Kommentator ist Martin Groß zu hören. Bei Sky startet die Vorberichterstattung um 20:00 Uhr.

Wer lieber zuhören möchte, kann zu den Radio-Übertragungen in den Fan-Radios von Bayern München oder Borussia Dortmund online einschalten.

Das Spiel lässt sich auch mit einem Sky Ticket im Stream verfolgen. So funktioniert es:

Supercup heute: Hier gibt es Borussia Dortmund – Bayern München im Live-Stream und TV

Der Fußballabend beginnt bei Sat.1 um 19 Uhr mit der Countdown-Show zum Supercup. Matthias Opdenhövel bereitet auf das Spiel vor. Der Anstoß im Dortmunder Signal Iduna Park erfolgt um 20:30 Uhr. Im Supercup treffen traditionell der amtierende deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger aufeinander.

Um 20:28 Uhr können Fußball-Fans im Ran-Live-Stream ein besonderes Highlight einschalten. So werden die Top-Stars Robert Lewandowski und Erling Haaland jeweils von einer Star-Cam verfolgt. Hierüber lässt sich jede Aktion der beiden Angreifer über das komplette Spiel verfolgen. Zudem werden zusätzliche Statistiken und Daten zu beiden Spielern eingeblendet. Die Star-Cam lässt sich über das Webangebot von Ran.de aufrufen. Mit der Ran-App kann man die individuellen Übertragungen auch als „Second Screen“-Angebot auf dem Smartphone oder Tablet nutzen, während die Übertragung des Supercup-Spiels im TV läuft.

ran | NFL, Bundesliga, DTM Entwickler: Seven.One Sports GmbH

Supercup live bei Ran/Sat.1 online verfolgen

Heute treffen der BVB und die Bayern berreits zum siebten Mal im Supercup aufeinander. Das letzte Mal, das nicht eine der beiden Mannschaften auf dem Sieger-Podest stand, war 2015/16. Damals sicherte sich der VfL Wolfsburg die Trophäe im Vorfeld der Saison. Aktuell hat der deutsche Rekordmeister mit vier Siegen die positive Bilanz auf seiner Seite. Die Leistungen am vergangenen Bundesliga-Spieltag lassen aber die BVB-Fans auf einen Sieg hoffen. Eintracht Frankfurt wurde mit einem starken 5:2 niedergespielt. Bayern München kam hingegen beim Auftaktspiel am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 hinaus und ist am Ende noch mit einem blauen Auge davongekommen, als zwei mögliche Elfmeter gegen den neuen Verteidiger im Bayern-Dress, Dayot Upamecano, nicht gepfiffen wurden.

Das Spiel heute ist ein Gradmesser für den Verlauf der Bundesliga-Saison 2021/22. Viele Fußball-Fans wünschen sich nach neun Bayern-Meisterschaften in Folge endlich wieder einen anderen Titelträger. Der BVB gilt dabei unter Neu-Trainer Marco Rose als größer Bayern-Konkurrent im Titelrennen. Heute Abend kann ab 20:30 Uhr das erste Ausrufezeichen im Spiel um den DFL Supercup gesetzt werden.