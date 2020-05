Bildquelle: Getty Images / Alexander Scheuber

Der 28. Bundesliga-Spieltag steht diesmal bereits am heutigen Dienstag, den 26.05.2020 an und hält den deutschen Klassiker bereit. Endlich kommt es nach einer langen Pause wieder zum Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und Bayern München. Wir zeigen euch, wo ihr das Spiel „Borussia Dortmund – FC Bayern München“ im Live-Stream und TV sehen könnt.

Auch wenn das absolute Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Dortmund und München aufgrund der Kontaktbeschränkungen diesmal vor leeren Rängen ausgetragen wird, dürfte es der Begegnung nicht an Spannung fehlen. Im Free-TV wird der Klassiker allerdings nicht übertragen. Gezeigt wird die Partie um 18:30 Uhr live auf dem Sendern Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport Bundesliga UHD.

Wenn ihr das Bundesliga-Highlight „Borussia Dortmund – FC Bayern München“ im TV oder Live-Stream sehen wollt, benötigt ihr also entweder ein Abo beim Pay-TV-Sender Sky oder das „Supersport Ticket“ von Sky Ticket.

Sky Ticket: Zum Supersport Ticket 'End of Season' & 'Tagesticket'

Bundesliga heute: „Borussia Dortmund – FC Bayern München“ im Stream und TV bei Sky

Die Übertragungsrechte für das wohl beliebteste Spiel der Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Im Fernsehen wird der Kampf um die Meisterschaft zwischen dem BVB und den Bayern also nur mit einem Abonnement wie zum Beispiel das Sky Q Bundesliga-Paket zu sehen sein. Alternativ können Fans den On-Demand-Service „Sky Ticket“ nutzen.

Dort gibt es aktuell das 2-monatige „End of Season Ticket“ für für 39,99 Euro (zum Ende kündbar) oder ein Tagesticket für einmalig 14,99 Euro. Neben Bundesliga-Spielen seht ihr hier auch die verbleibenden DFB-Pokal-Spiele und ausgewählte Champions-League-Matches.

Die wichtigsten Infos zum Spiel auf einen Blick:

Anstoß der Partie „Borussia Dortmund – FC Bayern München“ ist um 18:30 Uhr .

der Partie „Borussia Dortmund – FC Bayern München“ ist um . Im Pay-TV seht ihr das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 HD , 3 HD oder UHD .

seht ihr das Spiel auf , oder . Im Live-Stream könnt ihr die Begegnung auf Sky Go sowie Sky Ticket mit dem Supersport-Ticket verfolgen.

könnt ihr die Begegnung auf Sky Go sowie Sky Ticket mit dem Supersport-Ticket verfolgen. Bei Amazon Music Unlimited und über die Amazon-Prime-Mitgliedschaft habt ihr die Möglichkeit, das Spiel im Radio-Stream zu hören.

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Was erwartet uns?

Die Begegnung zwischen dem BVB und Bayern München könnte wohl kaum spannender sein. Einmal mehr geht es um den wahrscheinlichen Vorentscheid der Meisterschaft. Sollte München hier siegreich aus dem Westfalenstadion abreisen können, zieht der Rekordmeister mit einem Abstand von 7 Punkten davon. Trotz des hindernisreichen Restprogramms der Müncher sollte die Schale dann erneut an den Club in der Säbener Straße gehen. Gewinnt hingegen Dortmund den Showdown, trennen die Rivalen lediglich 1 Punkt. Damit würde es erneut spannend werden.

Obwohl München in der Hinrunde mit 4:0 deutlich siegen konnte, ist Borussia Dortmund mit 2 Siegen gut in die Fortsetzung der Saison gestartet. Beide Teams scheinen aktuell in Form zu sein, was für das lechzende Fußballherz nur positiv sein kann. Man darf sich also auf eine spannende Partie freuen.

BVB gegen FCB im Live-Stream und TV: Die Aufstellungen

In der Regel wird die Startelf rund eine Stunde vor Anpfiff offiziell auf Twitter für die Fans veröffentlicht. Sobald die Aufstellungen der Teams feststehen, erfahrt ihr sie an dieser Stelle.